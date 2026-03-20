La FIFA decidió no suspender a Israel pero si lo sancionó por discriminación

La FIFA sancionó este viernes a la Federación Israelí de Fútbol (IFA) por violaciones graves y repetidas de sus obligaciones en la lucha contra la discriminación. La decisión fue comunicada por el organismo rector del balompié mundial y representa un golpe institucional para el fútbol israelí, aunque no llegó al extremo que reclamaba la parte palestina.

La resolución se produjo tras dos denuncias presentadas por la Federación Palestina de Fútbol (PFA), que llevaban dos años en espera de respuesta por parte de la FIFA. La primera apuntaba a los comportamientos discriminatorios al interior del fútbol israelí, mientras que la segunda tenía que ver con la presencia de clubes israelíes en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania.

Con sus denuncias, la Federación Palestina buscaba que la FIFA suspendiera de manera total la IFA del fútbol internacional. Las peticiones incluían acusaciones que llegaban hasta la “incitación al genocidio”, según reveló la propia PFA en su reacción a la decisión adoptada este viernes por el organismo rector del fútbol mundial.

Jugadores de la selección masculina de mayores de Israel. Foto: EFE - Jonas Been Henriksen

La FIFA, sin embargo, limitó el castigo a una multa de 150.000 francos suizos, equivalentes a 165.000 euros o 190.000 dólares. La IFA deberá pagar las dos terceras partes de esa suma antes de 30 días e invertir el resto en la puesta en marcha de un plan general destinado a garantizar una acción contra la discriminación, según establece la resolución.

La sanción se fundamentó principalmente en que la IFA “omitió tomar medidas concretas y transparentes contra los comportamientos discriminatorios”, especialmente frente a las actitudes racistas de hinchas del Beitar Jerusalén, club históricamente asociado a consignas ultranacionalistas y discriminatorias contra la población árabe. También se señalaron los mensajes militaristas del Maccabi Netanya en sus redes sociales y los de dirigentes de las ligas profesionales israelíes.

¿Y qué pasó con la denuncia palestina sobre los clubes israelíes en Cisjordania?

Además, la FIFA constató que la IFA “no ha hecho ninguna declaración pública condenando el racismo ni lanzó ninguna campaña de lucha contra la discriminación, ni tomó ninguna medida destinada a favorecer la inclusión de jugadores árabes o palestinos”.

Sobre el segundo frente abierto por PFA, la FIFA prefirió no intervenir. El organismo decidió no tomar ninguna medida sobre los clubes israelíes implantados en las colonias ilegales de Cisjordania, rechazando así una solicitud palestina que llevaba dos años de espera y que había sido respaldada por varios expertos de Naciones Unidas, quienes identificaron al menos ocho clubes activos en esos territorios.

Para justificar su abstención en ese punto, la FIFA argumentó que optó por no tomar ninguna medida debido a que “el estatus jurídico final de Cisjordania es una cuestión no resuelta y extremadamente compleja en el derecho internacional público”. En cambio, el organismo señaló que prefiere “continuar promoviendo el diálogo y ofreciendo una mediación” entre las federaciones de Israel y Palestina.

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