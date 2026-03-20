¡Oficial! La selección de Colombia confirmó su rival para el partido de despedida en Bogotá

Jugadores de la selección de Colombia en la previa de un amistoso contra Australia (Noviembre de 2025). Foto: EFE - Angel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia tendrá una despedida oficial ante su afición antes de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó este viernes que el combinado tricolor, dirigido por Néstor Lorenzo, enfrentará a Costa Rica el próximo 29 de mayo en El Campín de Bogotá.

Será la última vez que el equipo de todos juegue en casa antes de la Copa que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá 2026. La cita es la capital del país y no en Barranquilla, sede habitual de los partidos de eliminatorias.

Este duelo de exhibición también será un termómetro para Costa Rica, cuadro que no clasificó a la cita orbital, pero que bajo la dirección de Fernando Batista busca arrancar su reconstrucción al medir su nivel con un rival de jerarquía como lo es la tricolor.

La historia reciente entre Colombia y el seleccionado tico favorece ampliamente al equipo tricolor. El duelo más reciente es la goleada 3-0 que propinó nuestra selección a los centroamericanos en la Copa América 2024, en Arizona, con anotaciones de Luis Díaz, Davinson Sánchez y Jhon Córdoba.

En términos históricos, el dominio colombiano sobre Costa Rica es contundente. En los 14 partidos que han disputado entre sí, contando encuentros oficiales y amistosos, el plantel que hoy dirige Néstor Lorenzo acumula once victorias por apenas tres derrotas.

Tras el próximo partido en Bogotá, el combinado nacional emprenderá viaje hacia Norteamérica para afrontar su último compromiso de preparación antes del arranque mundialista. Ese duelo final está programado para el 7 de junio en San Diego, California, donde el equipo de todos se medirá con la selección de Jordania, cuatro días antes de que arranque el Mundial.

Antes de ese duelo de despedida en El Campín, Colombia tiene compromisos más inmediatos. La tricolor disputará la próxima semana dos partidos amistosos en Estados Unidos, en el marco de la última fecha FIFA previa al Mundial. Lorenzo ya dio a conocer este jueves la nómina de 26 jugadores convocados para afrontar esos compromisos internacionales.

El primero de esos duelos será el jueves 26 de marzo en Orlando, Florida, donde el combinado nacional enfrentará a Croacia. Luego, el domingo 29 del mismo mes, la tricolor se trasladará a Landover, Maryland, para medirse con Francia, en lo que será un exigente cierre de la fecha FIFA y una valiosa prueba de cara a lo que será el torneo más importante del planeta.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador