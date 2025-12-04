Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
América de Cali
En VivoActualizado hace 25 segundos

EN VIVO: siga el minuto a minuto de Junior vs. América en los cuadrangulares

Una noche decisiva en Barranquilla que puede ordenar o incendiar el Grupo A.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
05 de diciembre de 2025 - 12:49 a. m.

Actualizaciones clave

Una noche decisiva en Barranquilla que puede ordenar o incendiar el Grupo A.
Una noche decisiva en Barranquilla que puede ordenar o incendiar el Grupo A.
Foto: América de Cali S.A.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Metropolitano será testigo de un duelo clave que podría definir el Grupo A. Junior recibe a América a las 8:35 p.m. con un escenario que obliga a ambos equipos a buscar los puntos. El equipo barranquillero llega con autoridad y con la noche servida para golpear primero en casa.

El conjunto de Alfredo Arias manda en el grupo con ocho puntos y una campaña sin derrotas en esta fase. Su defensa responde, su estructura compite y el plan le ha dado resultados. Si gana, alcanzará 11 unidades y quedará con la clasificación casi asegurada, siempre que Nacional pierda o empate ante Medellín. La oportunidad es tan clara que Junior no puede permitirse relajarse.

América llega con otra cara. Apenas suma cinco puntos y necesita reaccionar si quiere seguir respirando. Los vallecaucanos han sido irregulares y su ataque no encuentra una línea estable. El peso del estadio puede jugar en contra o convertirse en el impulso que hace falta. Un empate complica todo y una derrota marca su salida definitiva.

Así queda planteada una previa que huele a final anticipada. Junior juega con la ventaja de su momento y de su gente. América apuesta al orgullo y a la urgencia. El grupo A está ajustado y cada detalle cuenta. El margen de error es casi nulo y la noche puede cambiar el rumbo del cuadrangular.

Siga aquí el minuto a minuto de Junior vs. América de Cali en Liga BetPlay

Actualización claveHace 5 horas

Los inicialistas en Junior

Actualización claveHace 5 horas

Los titulares de América

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

América

América vs

América hoy

América vs. Junior

Junior

Junior hoy

América goles

Liga BetPlay

América Partido hoy

América en vivo

Win Sports

Win Sports gratis

Dónde ver América vs. Junior

Cuanto va América vs Junior

A qué hora juega América vs. Junior

Cali

Pascual guerrero

Cuadrangulares

fútbol colombiano

America

Goles

Alineaciones

Tabla de posiciones

Adrian Ramos

América Junior hoy en vivo

América Junior vivo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.