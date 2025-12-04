EN VIVO: siga el minuto a minuto de Junior vs. América en los cuadrangulares

Una noche decisiva en Barranquilla que puede ordenar o incendiar el Grupo A. Foto: América de Cali S.A.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Metropolitano será testigo de un duelo clave que podría definir el Grupo A. Junior recibe a América a las 8:35 p.m. con un escenario que obliga a ambos equipos a buscar los puntos. El equipo barranquillero llega con autoridad y con la noche servida para golpear primero en casa.

El conjunto de Alfredo Arias manda en el grupo con ocho puntos y una campaña sin derrotas en esta fase. Su defensa responde, su estructura compite y el plan le ha dado resultados. Si gana, alcanzará 11 unidades y quedará con la clasificación casi asegurada, siempre que Nacional pierda o empate ante Medellín. La oportunidad es tan clara que Junior no puede permitirse relajarse.

América llega con otra cara. Apenas suma cinco puntos y necesita reaccionar si quiere seguir respirando. Los vallecaucanos han sido irregulares y su ataque no encuentra una línea estable. El peso del estadio puede jugar en contra o convertirse en el impulso que hace falta. Un empate complica todo y una derrota marca su salida definitiva.

Así queda planteada una previa que huele a final anticipada. Junior juega con la ventaja de su momento y de su gente. América apuesta al orgullo y a la urgencia. El grupo A está ajustado y cada detalle cuenta. El margen de error es casi nulo y la noche puede cambiar el rumbo del cuadrangular.

Siga aquí el minuto a minuto de Junior vs. América de Cali en Liga BetPlay

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador