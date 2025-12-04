¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026? Agenda y lo que puede esperar

Este viernes se realiza en Washington el sorteo del Mundial de la FIFA 2026 que se hará en Estados Unidos, México y Canadá. Foto: EFE - WILL OLIVER

El fútbol mundial tiene la primera gran cita en la antesala de la Copa Mundo. Este viernes se celebrará el sorteo del Mundial de la FIFA que se disputará en Norteamérica el próximo año. Un acto que, más allá de la parafernalia habitual, funciona como el disparo de salida hacia la Copa del Mundo. Las 48 selecciones clasificadas conocerán su ruta, los cruces que podrían esperarlas y el tipo de desafío que les tocará desde la primera fase.

Para Colombia, esa ceremonia se vive con ansiedad y optimismo. La selección arriba al sorteo con un presente sólido, un rendimiento estable bajo el mando de Néstor Lorenzo y una hinchada que ya siente el ambiente mundialista. El país entero está pendiente de un detalle que puede cambiar el paisaje competitivo del torneo, dependiendo del grupo que le toque y el tipo de rivales que condicionarán la hoja de ruta hacia las rondas finales.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre a las 12:00 p.m. (hora colombiana) desde el Centro Kennedy de Washington D. C. La transmisión estará disponible por Caracol Televisión, Gol Caracol y DITU, además de las señales de RCN y DSports. Una jornada en la que la atención global recaerá sobre un sistema que, esta vez sí, cambia por completo el formato tradicional.

Cómo funciona el sorteo: los bombos y las reglas

La FIFA organizará a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos, un esquema que se estructura a partir de cuatro bombos. El criterio es sencillo: los bombos siguen el ranking FIFA.

En el Bombo 1 aparecen los tres anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— junto con las nueve selecciones mejor clasificadas del mundo. Los bombos 2 y 3 se ordenan según la posición en el ranking, mientras que el Bombo 4 reúne a los seis equipos con menor coeficiente y las seis selecciones que llegarán desde los repechajes intercontinentales y europeos, que se disputarán en marzo de 2026.

El procedimiento mantiene la esencia: de cada bombo se extrae un equipo para conformar cada grupo, hasta completar los doce. Pero hay condiciones que evitan cruces repetidos o desequilibrios: no pueden coincidir dos selecciones de la misma confederación, excepto en el caso de la UEFA, que sí permite hasta dos representantes en una misma zona. También está garantizado que cada grupo cuente con al menos un europeo. Además, los cuatro mejores del ranking —España, Argentina, Francia e Inglaterra— serán ubicados para que solo puedan cruzarse a partir de semifinales, siempre y cuando avancen como líderes.

Con el sorteo, quedarán definidos los 12 grupos y un camino que comenzará con la ampliada fase de 48 selecciones y seguirá con las eliminatorias desde los dieciseisavos de final, otro cambio significativo del nuevo formato.

¿Qué se juega Colombia en el sorteo?

La selección de Colombia llega con la expectativa de conocer un escenario que puede variar desde un grupo manejable hasta un cuadro de máxima exigencia. El margen de clasificación es más amplio que en ediciones anteriores, pero también se multiplican los escenarios impredecibles.

Desde el Bombo 1, Colombia sabe que no podrá enfrentar a Brasil ni a Argentina —las otras selecciones de Conmebol en esa zona—, pero sí podría cruzarse con gigantes como España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Alemania. Las alternativas con los anfitriones —Canadá, México o Estados Unidos— pueden parecer más equilibradas, aunque la localía siempre eleva el listón.

El Bombo 3 presenta rivales competitivos como Noruega, Argelia, Escocia, Paraguay o Costa de Marfil, además de opciones más favorables como Panamá, Catar o Sudáfrica. Y en el Bombo 4 se abre el mayor abanico: equipos en crecimiento como Cabo Verde o Ghana, selecciones del repechaje europeo o intercontinental y combinados como Curazao, Haití o Nueva Zelanda.

Las novedades del sorteo del Mundial 2026

El acto del viernes llega con varios ajustes que cambian la dinámica conocida. Para empezar, las cabezas de serie ya están asignadas: México será A1, Canadá ocupará el Grupo B y Estados Unidos estará en el Grupo D. Esa distribución fija el esqueleto inicial del torneo.

Otro cambio importante: el sorteo ya no definirá el calendario. La FIFA anunciará las fechas y sedes el sábado 6 de diciembre a las 12:00 p.m., tomando en cuenta elementos como la presencia de comunidades migrantes, el atractivo de los equipos y la disponibilidad de estadios. Los horarios también se ajustarán al clima y a las franjas de mayor audiencia en Europa.

Además, las posiciones dentro de los grupos para los bombos 2, 3 y 4 ya no se sortearán. La FIFA las asignará de antemano, modificando un procedimiento que llevaba décadas sin alteraciones. Y hay una última novedad de peso: el partido inaugural. México, como A1, abrirá el torneo contra A2, una selección que saldrá del Bombo 3, rompiendo con la tradición del sorteo completamente azaroso.

