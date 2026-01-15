Logo El Espectador
¿Está a la venta América de Cali? Esto dijo el máximo accionista del club

Todo parece indicar que, al menos a largo plazo, la escuadra roja podría cambiar de propietario.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
15 de enero de 2026 - 07:25 p. m.
Jugadores de América previo a un partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 contra Bahía de Brasil en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia.
Foto: EFE - Ernesto Guzman Jr
Mucho ha ocurrido con América de Cali desde que Tulio Gómez se convirtió en el máximo accionista del tercer club más ganador de la liga colombiana. Aunque compró sus primeras acciones del equipo en 2014, no fue hasta dos años después que se convirtió en el propietario mayoritario.

Y aunque el empresario caldense cumplió el mayor objetivo que tenía cuando asumió esta enorme responsabilidad, regresar a América a la primera división del fútbol profesional colombiano, el hombre de 66 años cree que puede ser el momento de dar un paso al costado.

Nuestro ciclo en América ya se cumplió”, dijo Tulio Gómez en el programa ‘Zona Libre de Humo’, en el que hizo un repaso de su trabajo con la escuadra cuatro veces subcampeona de la Copa Libertadores de América. Sin duda, una deuda que le quedó pendiente a don Tulio en el conjunto escarlata.

América de Cali a la venta

Vender América no es como vender un carro o una casa. Alguna vez estuvimos cerca de hacerlo, pero nos dio miedo porque eran venezolanos y cuando cayera Maduro, toda esa gente empezaría a ser investigada”, señaló Gómez haciendo referencia al Grupo Caltac.

En julio de 2024, el mismo Tulio Gómez había anunciado personalmente que había llegado a un acuerdo con esta empresa de Venezuela para que adquiriera la mayoría de América de Cali. Sin embargo, el máximo accionista americano terminó echándose para atrás con el acuerdo.

De acuerdo con un comunicado oficial de América, el club vallecaucano no había celebrado ningún contrato con otra organización y menos que esta no superara los filtros del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

¿Cuánto vale América de Cali?

Según la página oficial de Transfermarkt, el equipo caleño tiene un valor actual en el mercado de 15,40 millones EUR. Solo lo aventajan Atlético Nacional con 22,83 millones EUR y Junior de Barranquilla con 16,20 millones EUR. Todo esto de acuerdo al portal de fútbol.

“Quien quiera comprar América tendrá que ser rico y poderoso. Queremos un fondo fuerte que invierta para pelear la Copa Libertadores. El fútbol colombiano es muy pobre”; esto último refiriéndose a que Nacional y Junior son los únicos con chequera generosa en Colombia.

¿Qué ganó América con Tulio Gómez al mando?

Apenas cinco meses después de que Gómez tomara el control de América de Cali, el equipo se alzó con el Torneo Águila 2016, campeonato de la segunda división del país que le permitió al club rojo volver a la máxima categoría luego de cinco años de ausencia.

Tres años después, en 2019-II, el Diablo Rojo volvió a una final de liga después de 11 largos años de espera. Esta fue contra Atlético Junior, al cual terminó venciendo en el partido de vuelta por 2-0. Este fue el título liguero número 14 de América de Cali en el fútbol colombiano.

Finalmente, en 2020, año en el que solo se disputó un torneo en el país a cuenta de la pandemia de covid-19, América volvió al partido final por una estrella en el FPC. Venció 3-2 a Independiente Santa Fe en el marcador global y se convirtió en bicampeón de Colombia.

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.

Albert Schweitzer(75791)Hace 13 minutos
No va a salir de él así de fácil. Van a pasar un par de años más!
