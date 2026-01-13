Logo El Espectador
¡Oficial! Excampeón del Fútbol Profesional Colombiano aterrizó en América de Cali

El mediocampista de 27 años de edad tiene pasado en Atlético Nacional y el año anterior estuvo muy cerca de llegar a Millonarios.

Daniel Montoya Ardila
13 de enero de 2026 - 12:13 p. m.
Partido entre Millonarios y América de Cali en el Estadio El Campin de Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Yeison Guzmán fue anunciado oficialmente como nuevo fichaje del América de Cali. El nacido en La Unión, Antioquia llegó al conjunto escarlata procedente de Fortaleza de Brasil. El más reciente club en Colombia del futbolista de 27 años fue el Deportes Tolima.

“Procedente del fútbol brasileño, el volante Yeison Guzmán se viste de rojo para aportar toda su calidad en el mediocampo americano”, así le dio la bienvenida la escuadra vallecaucana al exjugador de Atlético Nacional, donde fue campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2022-I.

Este fichaje era un secreto a voces entre los aficionados de América, pues Guzmán ya completaba varios días en Cali entrenando con el primer equipo. Además, su llegada a la Sucursal del Cielo se dio en calidad de préstamo por un año con opción de compra no obligatoria.

Yeison Guzmán estaba entre los planes de Millonarios

En junio del año pasado, el antioqueño estuvo muy cerca de firmar con Millonarios, equipo que para ese entonces aún era dirigido por David González, hoy técnico de América de Cali. Sin embargo, problemas con su club de ese momento, Torpedo Moscú, imposibilitaron el fichaje.

El ex Envigado FC espera triunfar en América así como lo hizo en Nacional, mucho más teniendo en cuenta que fue un pedido explícito del técnico González. Estratega que ya lo dirigió en Deportes Tolima y con quien incluso también disputo la final de la Liga BetPlay 2024-II.

Guzmán fue una pieza importante para que el Pijao disputara la gran final de ese campeonato frente a Atlético Nacional. Eso sí, quedó marcado por fallar un penal en el partido de vuelta en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Caso muy parecido al de Daniel Cataño en 2022.

Eder Álvarez Balanta se fue de América de Cali

Siguiendo con noticias de América, Eder Álvarez Balanta, ex River Plate, dio por finalizado su acuerdo contractual con el club escarlata. De acuerdo con el conjunto rojo, la terminación del contrato se dio por mutuo acuerdo entre el jugador y el equipo donde militó desde 2024.

“Agradecemos su entrega, compromiso y profesionalismo defendiendo nuestros colores y le deseamos muchos éxitos en su futuro.¡América siempre será tu casa, Éder!”, posteó la escuadra americana en su cuenta de X el pasado lunes 12 de enero de 2026.

Así, con la baja de Balanta y la alta de Guzmán, América de Cali afrontará su debut en esta Liga del primer semestre de 2026. Su primera prueba será el interesante Internacional de Bogotá, al cual enfrentará el próximo sábado 17 de enero en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

