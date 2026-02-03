Luis Fernando Muriel hizo un golazo de tiro libre en la victoria de Junior: video

Así celebró Muriel su gol con Junior en Armenia. Foto: Junior, vía X

Junior encontró una victoria trabajada y vibrante contra Deportivo Pereira este lunes en un partido que tuvo de todo. El equipo barranquillero abrió el marcador al final del primer tiempo, cuando Cristian Barrios aprovechó un pase filtrado de Chará, eludió al arquero y definió con calma para el 1-0, después de que minutos antes el VAR ya le había anulado un penalti a su favor.

El segundo tiempo fue un intercambio constante de golpes. Pereira empató tras un tiro de esquina y luego volvió a nivelar el juego tras un rebote dentro del área. En medio de ese ida y vuelta apareció el momento más alto de la noche: Luis Fernando Muriel tomó un tiro libre lejano, perfilado con serenidad, y sacó un remate perfecto, potente y colocado que se metió en un ángulo imposible. Un golazo que levantó al estadio y que devolvió la ventaja cuando el partido más lo exigía. Es el primero desde su llegada a Colombia.

Cuando el encuentro parecía encaminado a otro empate, Junior encontró la diferencia definitiva con una gran acción individual de Kevin Pérez, que dejó rivales en el camino y asistió otra vez a Barrios para el 3-2 final.

Fue una victoria de carácter para Junior, impulsada por la contundencia de Barrios y coronada por la obra maestra de Muriel, en un partido que exigió concentración hasta el último minuto.

Muriel dice que Junior va por la Libertadores

Tras el golazo y la victoria, Luis Fernando Muriel fue directo sobre lo que significa jugar en Junior: “Cuando te pones esta camiseta estás casi que obligado a ir a buscarlo todo, a pelear por todo lo que juegues, desde el partido amistoso contra Real Tapita, como decimos coloquialmente, hasta el partido más importante de Copa Libertadores. Este equipo quedó campeón el 16 de diciembre y ya el primer partido te estaban exigiendo una victoria, aquí no hay de otra sino ir a ganarlo todo”.

El delantero también apuntó a la ilusión continental y al deseo del entorno juniorista: “Yo, conociendo bien el mundo Junior, conociendo Barranquilla, al hincha juniorista, sé que quiere ir a buscar la gloria eterna. Y nosotros estamos preparándonos para eso, para ir a buscarlo todo en esta Copa Libertadores, para pelear. Sabemos que no es fácil, pero vamos a darlo todo para buscarla”.

Sobre su momento personal y el significado de su primer gol, Muriel fue claro: “Bien, contento, de verdad que estoy muy, muy contento por el gol y sobre todo por la victoria. De a poco me voy sintiendo mejor, ya el partido anterior fue bastante bueno, ya hoy la condición física es diferente, me estoy sintiendo mucho mejor dentro del campo y hace que de pronto las cosas se me faciliten un poco más”.

Y cerró: “Hoy tuve la oportunidad de marcar y eso es bueno para mí, la motivación necesaria para este proceso, que de verdad que es fuerte porque hacerlo en competencia es diferente a de pronto hacerlo en una pretemporada un poco más tranquilo”.

