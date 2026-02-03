Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

Arsenal vs. Chelsea: fecha, hora y dónde ver la semifinal de la EFL Cup

En el partido de ida, los Gunners le ganaron 3-2 a los Blues.

Diego Alejandro Daza Gómez
03 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
El partido de ida de la EFL Cup quedó 3-2 a favor de Arsenal.
Foto: EFE - DANIEL HAMBURY
Arsenal y Chelsea juegan el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra en busca del primer cupo para la final del certamen. En el partido de ida, disputado en el Stamford Bridge, los Gunners le ganaron 3-2 a los Blues en un partidazo lleno de emociones.

Ahora, los dos equipos londinenses vuelven a enfrentarse en el Emirates Stadium en un partido que promete muchos goles y definirá al primer club que jugará la final del torneo. El otro finalista saldrá del partido entre Manchester City y Newcastle.

Así fue el partido de ida de la EFL Cup entre Chelsea y Arsenal

En dicho partido, no habían pasado ni siquiera 10 minutos del encuentro cuando ya el equipo del norte de Londres se fue arriba en el marcador 1-0 con gol de Ben White. Posteriormente, Arsenal amplió la ventaja y puso el 2-0 parcial con anotación de Viktor Gyökeres al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, los Blues reaccionaron y, con un gol de Alejandro Garnacho al minuto 57, descontaron para el 2-1.

La reacción duró poco, pues Martín Zubimendi, al 71, volvió a estirar la ventaja del Arsenal para el 3-1. Ya sobre el final del partido, el argentino Garnacho apareció nuevamente para sellar el 3-2 definitivo.

Así llegan Arsenal y Chelsea para la semifinal de la EFL Cup

Previo a la semifinal, ambos equipos tuvieron acción el fin de semana por la Premier League. Por su parte, Arsenal confirmó el liderato de la tabla con una contundente victoria 4-0 sobre Leeds United. Por su parte, Chelsea viene de conseguir un importante triunfo en el tiempo de adición con gol del argentino Enzo Fernández al 90+2 para ganarle 3-2 a West Ham.

En la tabla de posiciones, Arsenal está primero con 53 puntos en la 24 fechas de la liga inglesa. Los Gunners han ganado 16 partidos, empatado cinco y perdido únicamente tres. Chelsea, al contrario, acumula 43 puntos en los mismos partidos disputados. Los blues han ganado 11 partidos, empatado siete y perdido seis.

El otro finalista de la EFL Cup

Aparte de esta semifinal, el otro encuentro que se disputará será entre Manchester City y Newcastle. El partido de ida quedó a favor de los citizens 2-0. El encuentro se definió en la segunda parte, con los goles de Antoine Semenyo al 53 y Rayan Cherki al 90+9.

Ahora, la semifinal de vuelta se jugará en el Etihad Stadium el próximo miércoles 4 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Arsenal vs. Chelsea: fecha, hora y dónde ver la semifinal de la EFL Cup

  • Fecha: martes 3 de febrero
  • Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Lugar: Emirates Stadium
  • TV: Disney +

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

