Fluminense vs. América: hora y dónde ver el juego de octavos en Sudamericana

América de Cali viaja a Río de Janeiro con la misión de intentar lo que parece un doble imposible: darle vuelta a una serie adversa y, de paso, romper una racha negra que ya supera las tres décadas sin ganar en Brasil. El escenario no podría ser más simbólico: el mítico estadio Maracaná, donde esta noche enfrentará a Fluminense en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la ida, disputada en el Pascual Guerrero, los escarlatas se complicaron muy temprano. Un autogol de Yerson Candelo y una definición de Agustín Canobbio pusieron a los brasileños arriba 0-2 en apenas 15 minutos. El descuento de Cristian Barrios mantuvo con vida al América, pero dejó claro que el equipo de Diego Raimondi tendrá que corregir errores de concentración si quiere soñar con los cuartos.

Una muralla estadística

El desafío no es solo futbolístico, también histórico. América no gana en territorio brasileño desde 1993, cuando sorprendió 1-3 a Flamengo en la Libertadores. Desde entonces, son 33 años de frustraciones: apenas dos victorias en total, contra Santos (1984) y aquel Flamengo, frente a un saldo de 13 derrotas y siete empates. Una estadística que pesa y que hace más dura la misión de este martes.

El marcador global favorece 2-1 a Fluminense, que con un empate le bastará para instalarse en la siguiente fase. Para América, la ecuación es clara: debe marcar al menos dos goles y no recibir ninguno para clasificar directo; cualquier empate en el global lo obligaría a la tanda de penales. La presión es máxima, pero los vallecaucanos ya demostraron carácter en la ronda previa, cuando eliminaron a Bahía tras empatar en Brasil y ganar en casa.

El equipo de Renato Portaluppi llega con confianza. Supo golpear rápido en la ida y ahora cuenta con el respaldo de su gente en un estadio donde suele hacerse fuerte. Además, el Maracaná es un campo en el que América nunca ha ganado, lo que refuerza el favoritismo del conjunto carioca.

Hora y dónde ver Fluminense vs. América en Copa Sudamericana

Fecha: 19 de agosto de 2025

Hora: 7:30 p.m., hora en Colombia

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Transmisión: ESPN y Disney+

