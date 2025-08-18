Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la victoria de Medellín sobre Pasto

Francisco Fydriszewski marcó un doblete en la victoria 2-1 de DIM sobre Pasto. Foto: DIM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Medellín derrotó 1-2 al Deportivo Pasto este lunes festivo en el estadio Libertad, en duelo válido por la séptima fecha de la Liga BetPlay. Los nariñenses se habían adelantado, pero el ‘Poderoso’ remontó en el complemento.

El conjunto volcánico se fue al descanso en ventaja gracias a una anotación del extremo bogotano David Camacho. Sin embargo, en la segunda parte apareció el argentino Francisco Fydriszewski, quien firmó un doblete para darle vuelta a la historia.

La victoria en Nariño le permitió al DIM, dirigido por Alejandro Restrepo, llegar a 13 puntos y acercarse a Junior, que lidera el campeonato con 17 unidades. El vigente subcampeón de la Liga BetPlay ha mejorado en las últimas fechas tras registrar un arranque irregular de semestre.

Justamente el ‘Tiburón’ venció más temprano este lunes en el Metropolitano al Atlético Bucaramanga. Los santandereanos se habían adelantado con un gol de Fáber Gil, pero Stiven Rodríguez, con dos disparos desde el punto penalti, salvó el invicto rojiblanco y aseguró el triunfo en los minutos finales.

Atlético Nacional, con nómina mixta, empató el sábado con Fortaleza en el Atanasio Girardot (2-2). Los verdolagas jugaron con varios suplentes debido a que este martes enfrentarán a São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el otro extremo de la tabla aparece Millonarios, último con apenas un punto en cinco presentaciones. Los embajadores, dirigidos por David González, cayeron este domingo ante Deportes Tolima —segundo en la clasificación— por 3-1 en Ibagué.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay Dimayor 2025:

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador