Raimondi, en la cuerda floja en América de Cali, habló de su salida del cargo

Luego del empate entre América de Cali y Atlético Nacional 1-1 en el Pascual Guerrero, las declaraciones del entrenador de los Diablos Rojos, Gabriel Raimondi, marcaron el pulso del clásico.

El técnico escarlata, cuestionado por la eliminación en Sudamericana y por la mala campaña en Liga, fue claro sobre su continuidad: “¿Renunciar? No, porque los chicos están haciendo lo que queremos hacer”, afirmó con firmeza.

También se refirió al duelo perdido contra Fluminense, en octavos de final, con un mensaje directo a sus críticos: “No sé qué partido vieron con Fluminense, si vieron que fuimos inferiores en el partido de ida nos tenemos que sentar a hablar de fútbol. Allá fue distinto con un equipo superior y cuando toca ir al Maracaná se hace difícil y nos cuesta en Sudamérica”.

Al analizar lo ocurrido ante Nacional, Raimondi no ocultó la autocrítica: “Hoy ante la presión de Nacional no tuvimos la lucidez para jugar”, aunque también destacó lo positivo del complemento: “Rescato que fue un segundo tiempo donde el equipo mostró carácter y supo crear. En cualquier momento lo podíamos ganar o perder”.

Sobre los errores que marcaron el desarrollo del partido, fue contundente: “Hoy fue el primer gol que nos hacen con salida. Era un balón simple de gestionar. Es fácil decir que perdemos por errores individuales, pero no lo comparto. No hay malos alumnos sino malos profesores. Todos tenemos que hacer algo para no cometerlos”.

El entrenador subrayó que la única forma de salir adelante es insistiendo en el trabajo diario: “Trabajando, transmitir tranquilidad. De la única manera que podemos hacerlo es trabajando. En el momento en el que comencemos a sumar de a tres el grupo va a comenzar a jugar más tranquilo”.

Aunque reconoció la frustración de no ganar en casa, dejó clara la importancia del clásico: “Bien no está porque entre todos nos dijimos que este era el partido bisagra. Encontramos un equipo fuerte, pero nosotros también tuvimos para ganarlo, sobre todo en el segundo tiempo. No quedamos contentos con el 1 a 1”.

