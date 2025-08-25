Colombia, en la Americup de Baloncesto: hora y TV del partido contra Argentina

Romario Roque lleva la posesión de la pelota, en el partido entre Colombia y Nicaragua. Foto: FIBA

Colombia, que logró el domingo un triunfo épico en Managua, ahora se prepara para un desafío mayor este lunes, cuando enfrente a Argentina con el sueño intacto de pasar de ronda.

La selección viene de vencer 89-86 a Nicaragua con una remontada inolvidable y mantiene viva la ilusión de pasar a la siguiente fase de la AmeriCup, algo que nunca ha conseguido.

TCL Player of the Game 🔥 Hansel Atencia! #AmeriCup pic.twitter.com/71V1oahy4C — FIBA AmeriCup (@AmeriCup) August 25, 2025

El triunfo clave contra Nicaragua

El equipo reaccionó tras la dura caída en el debut contra República Dominicana y mostró carácter en un partido lleno de tensión.

El gran protagonista fue Hansel Atencia, que deslumbró con 26 puntos y ocho triples.

A su lado, Romario Roque aportó 17 unidades y una eficiencia sobresaliente, mientras que Braian Angola y Cristian Solís fueron claves en defensa y rebotes. El último cuarto se selló la remontada y dio una muestra de la madurez del equipo, que supo mantener la cabeza fría en los momentos más difíciles.

Horario del partido contra Argentina

Con esta victoria, Colombia llega a la tercera jornada con la ilusión intacta.

El próximo reto será este mismo lunes frente a Argentina, que acumula un triunfo y una derrota.

El partido se jugará a las 4:40 p.m. (hora colombiana), con transmisión de Directv Sports, y podría significar el histórico pase directo a la segunda ronda o, en su defecto, la clasificación como uno de los mejores terceros.

Here’s how Group C is looking 👀 Where does your team stand? #AmeriCup pic.twitter.com/Af842TtYc1 — FIBA AmeriCup (@AmeriCup) August 25, 2025

