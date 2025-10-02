EN VIVO: Santa Fe golea 4-0 a Always Ready en la Libertadores Femenina; los goles

Las leonas, vigentes subcampeonas del fútbol colombiano, debutan en el campeonato internacional que se realiza en Argentina. Foto: Copa Libertadores Femenina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Santa Fe abre este jueves su camino en la Copa Libertadores Femenina 2025 con la ilusión intacta y la presión de demostrar jerarquía desde el arranque. El debut será a las 6:00 p.m. en Banfield frente a Always Ready de Bolivia, un rival sin tanto recorrido en el torneo, pero que llega con la ambición de sorprender. Para las “Leonas”, el objetivo es claro: sumar de a tres en su estreno y empezar a marcar territorio en un grupo que no concede margen de error.

Siga el minuto a minuto de Santa Fe Femenino en Copa Libertadores

45’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 4 SFE 🔴: Se reanudó la acción en Buenos Aires. En Santa Fe refrescaron las piernas con el ingreso de Isabella Díaz y Heidy Mosquera. Salieron Daniela Garavito y Juana Ortegón.

45’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 4 SFE 🔴: Finaliza la primera parte del compromiso que se disputa en la cancha de Banfield. Santa Fe tuvo opciones para aumentar la ventaja, pero la mala suerte no acompañó.

34’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 4 SFE 🔴: Las colombianas no han dejado espacio para que las bolivianas establezcan su juego. La posesión ha sido en 73% para las ‘Leonas’ con 11 tiros, siete al arco. Las bolivianas solo registran un disparo.

26’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 4 SFE 🔴: El VAR volvió a intervenir en una anotación de las ‘Leonas’ y evitó el quinto. En esta ocasión, fue una mano de Viso, segundos antes de marcar con pierna derecha.

26’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 4 SFE 🔴: Daniela Garavito se hizo presente en el marcador con una obra de arte. La mediocampista marcó de tiro libre y venció a la guardameta boliviana.

25’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 3 SFE 🔴: El dominio de Santa Fe en el ataque está siendo demoledor contra la pobre defensa de Always Ready. Viancha entró sola al área y antes de lograr sacar el remate, fue interceptado y el rebote lo empujó Mariana Muñoz, pero en fuera de juego. El VAR corrigió.

14’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 3 SFE 🔴: Menos de 15 minutos necesitó Santa Fe para convertir este juego en goleada. Daniela Garavito cobró el tiro de esquina y tras un rebote en el primer palo, María Carvajal llegó en el segundo palo y empujó el balón a la red. Santa Fe golea y es líder en solitario del grupo A.

13’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 2 SFE 🔴: Se devuelven las gentilezas en el ataque santafereño. Tras una pelota larga, Viancha corrió y logró asistir a Viso para que anotara el segundo del cuadro bogotano.

10’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 1 SFE 🔴: Las ‘Leonas’ siguen atacando y ya han tenido varios acercamientos de peligro tras irse adelante en el marcador. Si logran mejorar la finalización de jugadas, podría terminar en goleada.

Vea el Gol de Santa Fe

01’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 1 SFE 🔴: Las dirigidas por Omar Ramírez salieron con todo. Al segundo 35, Ysura Viso logró irse en solitario, entrar al área y dar el pase al medio para que Karla Viancha defina y superará a la guardameta boliviana.

01’ ⏱️ ALW ⚪️🔴0 - 0 SFE 🔴: Ya rueda el balón en Buenos Aires.

El Grupo A abrió la acción con el duelo entre Corinthians e Independiente del Valle. El juego se disputó en el estadio Florencio Sola y terminó en empate 1-1. Las brasileñas se habían adelantado en el marcador por medio de Gabi Zanotti en el minuto 12 del primer tiempo. Después de cumplirse los 90 reglamentarios, las ecuatorianas encontraron el empate agónico a través de Yaritza Valencia y sumó un punto valioso frente al equipo favorito del grupo. Sin embargo, el empate deja el liderato abierto para la que consiga la victoria entre colombianas y bolivianas.

El cuadro bogotano, dirigido por Omar Ramírez, afronta la competencia con la herida fresca de dos finales perdidas ante Corinthians, en 2021 y 2024. Esa historia pesa, pero también alimenta el hambre competitivo de un plantel que ya sabe lo que es llegar lejos en este certamen. En cinco participaciones, Santa Fe suma 23 partidos, ocho triunfos y dos finales disputadas; un recorrido que refleja constancia, aunque aún con la deuda de consagrarse campeonas continentales.

El calendario no da tregua: después de Always Ready, las bogotanas chocarán el domingo con Independiente del Valle, y cerrarán el grupo el 8 de octubre contra Corinthians, en un partido con inevitable sabor a revancha. El antecedente inmediato con las ecuatorianas favorece a Santa Fe, que las venció en fase de grupos el año pasado y luego las eliminó en semifinales. Pero la historia con las brasileñas es otra: hasta ahora, solo derrotas.

La Libertadores 2025 ofrece un contexto particular. Argentina acoge el torneo con sedes en Banfield y Morón, y por primera vez habrá VAR en todos los juegos. Santa Fe no está sola en la representación colombiana: Deportivo Cali también competirá tras ganar la liga local. En un campeonato con 16 equipos, Corinthians asoma como el rival a batir, mientras que clubes como Boca Juniors, Ferroviária y Colo Colo completan la lista de candidatos. Para Santa Fe, sin embargo, lo urgente es el presente: ganarle hoy a Always Ready y dar el primer paso hacia un sueño que no admite más postergaciones.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador