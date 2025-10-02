Así es Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 presentado por la FIFA y Adidas Foto: FIFA

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya tiene un nuevo protagonista. La FIFA y Adidas presentaron de manera oficial el TRIONDA, el balón con el que se jugarán los partidos de la próxima Copa del Mundo que, por primera vez en la historia, tendrá tres países como sedes: Estados Unidos, México y Canadá. La revelación del esférico, cargado de simbolismos y tecnología de última generación, marca uno de los hitos más esperados en los preparativos del torneo.

¿Por qué se llama Trionda?

El nombre no fue escogido al azar. TRIONDA combina dos conceptos: el “Tri”, que hace referencia a los tres anfitriones de la cita global, y la “Onda”, entendida como ola de energía, movimiento y conexión cultural. Esa idea se plasma en un diseño que mezcla lo visual y lo simbólico: base blanca y tres franjas dinámicas en rojo, verde y azul, los colores representativos de los países organizadores. Cada sección, además, integra íconos nacionales: la hoja de arce de Canadá, el águila mexicana y la estrella estadounidense. Los destellos dorados que atraviesan la superficie aluden al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, cerrando un homenaje al escenario más grande del fútbol.

La tecnología detrás del balón del Mundial 2026

Más allá de lo estético, el balón apuesta por la innovación técnica. Está construido con apenas cuatro paneles, el número más bajo en la historia reciente de los mundiales. Este formato busca mayor estabilidad en el vuelo y precisión en los golpes, con costuras profundas y un relieve casi imperceptible que mejora la adherencia en condiciones de lluvia o humedad. La geometría de sus ondas converge en triángulos que evocan la unión de los tres países sede. Todo ello convierte al TRIONDA en una evolución frente a modelos anteriores como el Al Rihla (Qatar 2022) y el recordado Brazuca (Brasil 2014).

Otro de los avances destacados es la incorporación de la tecnología de balón conectado, un sensor de 500 Hz que registra cada toque y transmite datos en tiempo real al sistema VAR. Este recurso ya se probó con éxito en el último Mundial y ahora se refina para brindar aún más precisión en jugadas clave, especialmente en decisiones de fuera de juego. “Adidas ha creado un balón emblemático que encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones. Estoy deseando ver los primeros goles con esta pelota”, expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante la ceremonia de presentación.

La aparición del TRIONDA se suma a otros anuncios recientes alrededor de la Copa del Mundo: desde la presentación de las mascotas oficiales hasta la apertura del proceso de venta de entradas, que ya tiene más de 4.5 millones de solicitudes registradas en 216 países. Con el sorteo final previsto para el 5 de diciembre en Washington D. C., el balón ya comenzó a rodar en la cuenta regresiva hacia un Mundial que promete ser el más grande de la historia.

Su precio estimado es de 170 dólares (150 euros) en el mercado internacional. Alrededor de 680 mil pesos colombianos.

