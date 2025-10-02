Así quedó la tabla de Colombia en el Mundial Sub-20 tras el empate contra Noruega

El empate sin goles ante Noruega dejó a la Selección Colombia Sub-20 con sabor agridulce: mostró dominio e intensidad, pero no logró capitalizar sus opciones. Foto: EFE - Benjamín Hernández

La selección de Colombia Sub-20 empató 0-0 frente a Noruega en Talca y, aunque dejó escapar la posibilidad de sellar anticipadamente su clasificación, se mantiene en la cima del Grupo F del Mundial junto al conjunto europeo. El partido fue intenso, con los dirigidos por César Torres dominando gran parte del juego, pero sin la efectividad necesaria para romper el cerrojo noruego.

El arquero Einar Fauskanger fue la gran figura del encuentro. Con apenas 17 años, el guardameta noruego sacó siete balones claros de gol, incluido un cabezazo de Yeimar Mosquera y un potente remate de Joel Romero que se estrelló en el horizontal. La insistencia colombiana chocó una y otra vez con la solidez del rival, que optó por defender el empate en los minutos finales. A la selección le costó encontrar variantes en el medio campo y debieron recurrir a los centrales para generar juego, un síntoma de la dificultad que tuvieron para abrir espacios.

Así fue el travesaño de Néiser Villarreal

Con este resultado, Colombia y Noruega suman cuatro puntos en dos jornadas. Los dirigidos por Torres habían debutado con triunfo 1-0 sobre Arabia Saudita, mientras que los escandinavos habían vencido 1-0 a Nigeria. La igualdad dejó a ambos con idéntico registro: un triunfo, un empate y sin goles en contra, lo que los coloca en lo más alto de la tabla con la misma diferencia de gol (+1). Arabia Saudita y Nigeria, que se enfrentan más tarde, todavía no han sumado unidades.

El doble palo de Joel Romero que salvó a Noruega

La definición del grupo queda abierta para la última fecha, pero Colombia mantiene la ventaja de depender de sí misma para asegurar la clasificación. El objetivo del plantel es quedarse con el primer lugar para disputar los octavos de final en Talca, evitando así un traslado de sede. Para ello necesitará mejorar en la eficacia de cara al arco, un aspecto que el propio técnico Torres reconoció como pendiente tras el empate.

Así va la tabla del grupo de Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile

Arabia Saudita y Nigeria jugarán a las 6:00 p.m.*

