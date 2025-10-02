Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Así quedó la tabla de Colombia en el Mundial Sub-20 tras el empate contra Noruega

El empate sin goles ante Noruega dejó a la selección de Colombia Sub-20 con sabor agridulce: mostró dominio e intensidad, pero no logró capitalizar sus opciones.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
02 de octubre de 2025 - 10:11 p. m.
El empate sin goles ante Noruega dejó a la Selección Colombia Sub-20 con sabor agridulce: mostró dominio e intensidad, pero no logró capitalizar sus opciones.
El empate sin goles ante Noruega dejó a la Selección Colombia Sub-20 con sabor agridulce: mostró dominio e intensidad, pero no logró capitalizar sus opciones.
Foto: EFE - Benjamín Hernández
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección de Colombia Sub-20 empató 0-0 frente a Noruega en Talca y, aunque dejó escapar la posibilidad de sellar anticipadamente su clasificación, se mantiene en la cima del Grupo F del Mundial junto al conjunto europeo. El partido fue intenso, con los dirigidos por César Torres dominando gran parte del juego, pero sin la efectividad necesaria para romper el cerrojo noruego.

El arquero Einar Fauskanger fue la gran figura del encuentro. Con apenas 17 años, el guardameta noruego sacó siete balones claros de gol, incluido un cabezazo de Yeimar Mosquera y un potente remate de Joel Romero que se estrelló en el horizontal. La insistencia colombiana chocó una y otra vez con la solidez del rival, que optó por defender el empate en los minutos finales. A la selección le costó encontrar variantes en el medio campo y debieron recurrir a los centrales para generar juego, un síntoma de la dificultad que tuvieron para abrir espacios.

Vínculos relacionados

Néstor Lorenzo también dijo presente en el debut de Colombia en el Mundial Sub-20
Colombia derrotó por la mínima a Arabia Saudí en el Mundial sub 20: vea el gol
Mostraron tarjeta verde en partido del Mundial sub-20: ¿Qué significa?

Así fue el travesaño de Néiser Villarreal

Con este resultado, Colombia y Noruega suman cuatro puntos en dos jornadas. Los dirigidos por Torres habían debutado con triunfo 1-0 sobre Arabia Saudita, mientras que los escandinavos habían vencido 1-0 a Nigeria. La igualdad dejó a ambos con idéntico registro: un triunfo, un empate y sin goles en contra, lo que los coloca en lo más alto de la tabla con la misma diferencia de gol (+1). Arabia Saudita y Nigeria, que se enfrentan más tarde, todavía no han sumado unidades.

El doble palo de Joel Romero que salvó a Noruega

La definición del grupo queda abierta para la última fecha, pero Colombia mantiene la ventaja de depender de sí misma para asegurar la clasificación. El objetivo del plantel es quedarse con el primer lugar para disputar los octavos de final en Talca, evitando así un traslado de sede. Para ello necesitará mejorar en la eficacia de cara al arco, un aspecto que el propio técnico Torres reconoció como pendiente tras el empate.

Así va la tabla del grupo de Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile

  • Arabia Saudita y Nigeria jugarán a las 6:00 p.m.*

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Selección Colombia

Colombia - Noruega

selección colombia sub 20

copa mundial sub-20

colombia hoy

colombia sub 20 hoy

partido colombia hoy

colombia vs noruega sub 20

tabla de posiciones mundial sub-20

Tabla de posiciones colombia sub-20

colombia vs arabia

partido de colombia hoy

selección colombia

sub 20

partido colombia

colombia sub vs

hoy juega colombia

gol caracol en vivo

colombia sub-20 vs

Noruega

Colombia vs. Noruega

Mundial Sub 20

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.