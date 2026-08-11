La Dimayor tomó una decisión respecto al jugador de América de Cali, Yhormar Hurtado

El entrenador de América, David González, habla con sus jugadores en un partido de la Copa Sudamericana entre América y Macará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

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Tras las reclamaciones de Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó por supuesta alineación indebida de Yhormar Hurtado por parte de América de Cali, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) resolvió desestimar dichas denuncias y habilitar al jugador para la próxima fecha de la liga.

Así lo informó el ex periodista de Caracol Radio, Diego Rueda, en X. Hurtado fue contratado por América para este segundo semestre, habiendo jugado en tres clubes este mismo año. Ese era el argumento de Inter de Bogotá y Chicó para reclamar los tres puntos en sus partidos contra el club escarlata.

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América de Cali mantiene los puntos

Sin embargo, la Dimayor no vio viable este pedido de los equipos cundiboyacenses y mantiene inalterables los puntos de esos partidos. Además, le remueve la sanción a Hurtado tras dar por cerrado el caso.

El futbolista había sido suspendido en el marco de una medida preventiva mientras se investigaban los alegatos de las partes. No obstante, el extremo podrá volver a ser considerado por el director técnico Lucas González.

Vale la pena recordar que América marcha primero en la Liga Betplay 2026-II con 12 puntos de 12 posibles. Además, ha anotado 11 goles y no ha recibido ninguno en cuatro encuentros. Una campaña impecable de los diablos rojos.

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¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

El 15 veces campeón de Colombia tenía programado un partido contra Fortaleza en el estadio Pascual Guerrero de Cali. No obstante, tras el terremoto en Colombia, el cotejo fue pospuesto sin fecha confirmada.

Además, la capital del Valle del Cauca fue una de las ciudades más afectadas por el sismo de este lunes 10 de agosto. Incluso, el recinto deportivo de los caleños tuvo daños en su estructura tras el movimiento telúrico de 7,4.

Habrá que estar atento a lo que diga la Dimayor sobre esta situación, cuándo podrían reactivarse las actividades en el FPC y, más importante, cómo avanzan las labores de rescate y reconstrucción de un pueblo golpeado por la tragedia.

Entérese: “Hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once, me voy”

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