“Hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once, me voy”

Director técnico de Once Caldas en el partido contra Independiente Santa Fe por la quinta fecha de los cuadrangulares del grupo B de la Liga Betplay 2025-I. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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“Viendo tanto dolor de las personas en Manizales, Cali, Pereira y Chocó, es momento de estar todos unidos. Esta mañana la gente estaba llorando en Caldas porque hoy tiene dónde comer y dormir, pero ¿mañana? Ese es el dolor más grande para la gente y todos tenemos que ser Colombia y ayudarlos”.

Esas fueron las sentidas palabras de Hernán Darío Herrera Ramírez, director técnico de Once Caldas, este martes 11 de agosto de 2026 en Win Sports. Todo esto a raíz del terremoto de magnitud 7,4 registrado en el país un día antes, con graves afectaciones en Manizales, la ciudad del ‘Blanco Blanco’.

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Los futbolistas de Once Caldas no están para jugar

“A mí no me pongan a jugar, porque no juego. No dirijo. Si me tengo que ir del Once, me voy, pero en estos momentos la gente que importa está en Manizales, Cali, Pereira, Chocó y todo el Eje Cafetero”, afirmó Herrera.

El entrenador de 68 años insistió en la idea de que en este momento no debería verse la rivalidad futbolística entre Pereira y Manizales. No es una región, es un solo país lleno de colombianos que necesitan ayuda y consuelo.

“Ayuden, colaboren. No se puede dejar a la gente tirada. Yo tengo donde vivir, pero hay gente que no tiene donde vivir. Nosotros alcanzamos a salir del hotel donde estábamos, pero muchas personas no lograron salir”, sentenció.

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“Hay que donar, hay que ayudar a los más necesitados”

Incluso el ‘Arriero’ Herrera, como se le conoce en el fútbol colombiano, confesó que su esposa y su mascota están bien y con vida. No obstante, recalcó que esa no es la situación de muchos en Colombia tras el sismo.

“Nosotros vimos una imagen de Manizales en la que se les cae en la cabeza un techo a cuatro personas. ¿Y me van a decir a mí que juegue? ¿Cómo me voy a ir a Valledupar a un partido, mientras la ciudad está llorando? No voy y punto”.

Finalmente, Hernán Darío Herrera remarcó que su grupo de jugadores no está en condiciones anímicas de jugar. Su único pensamiento en estos momentos es cómo ayudar a tantos damnificados que hoy parecen haberlo perdido todo.

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