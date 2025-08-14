Liga BetPlay Femenina: América denunció actos de racismo en duelo contra Santa Fe

Jugadoras de América durante el partido frente a Santa Fe correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina. Foto: América de Cali SA

Carlos Hernández, técnico del América de Cali, denunció este miércoles graves actos de racismo ocurridos en el triunfo 1-0 sobre Independiente Santa Fe en condición de visitante, válido por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina.

En los minutos finales del compromiso, la jueza Camila Rodríguez detuvo las acciones por insultos racistas que provenían desde las tribunas del Campín. Hernández, visiblemente afectado, relató entre lágrimas en rueda de prensa lo ocurrido.

“Más allá de lo deportivo, está lo que enluta el fútbol. Este acto contra nosotros y contra todas nuestras jugadoras negras de América que están en el equipo profesional. (...) Esto no debe suceder, es increíble, es inaudito. Duele y yo soy orgulloso de mi raza, de mis hijos que son negros y venir acá a la capital a recibir ese maltrato”, expresó el estratega escarlata.

"Para todas nuestras jugadoras negras de América Femenino para los negros del @AmericadeCali, esto no debe suceder, es increible, duele y yo estoy orgulloso de mi raza" Carlos Hernández, DT de @AmericaCaliFem y su molestia por los actos de racismo en el Campin. pic.twitter.com/eiHn41VGJH — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) August 14, 2025

Poco después, América emitió un comunicado en el que rechazó los hechos denunciados por su entrenador: “Levantamos una voz de protesta contra estos actos de discriminación que empañan el fútbol, un deporte que debe vivirse con respeto y en paz”.

Hernández añadió: “Hoy siento dolor de patria. Esto es Colombia: hay problemas mucho más delicados, como personas privadas de la libertad, enfermos y niños sin recursos, para que un desadaptado venga a decirme ‘negro’ en una cancha”.

Omar Ramírez, técnico de Santa Fe, se refirió al tema: “No entendí muy bien la situación, fue hasta que la juez nos explicó que se trataba de un tema de racismo. Independientemente de lo ocurrido, hay que respetar al rival, y el árbitro debe poner límites tanto a la hinchada como al equipo contrario”.

