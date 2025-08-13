No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Así va el medallero de los Panamericanos Junior 2025 con los 12 oros de Colombia

Luego de cuatro jornadas de competencia en Asunción, la delegación nacional ya acumula más de una decena de preseas doradas.

Redacción Deportes
14 de agosto de 2025 - 12:52 a. m.
La nadadora Isabella Bedoya, oro en los 50 metros libres.
La nadadora Isabella Bedoya, oro en los 50 metros libres.
Foto: FILI ROJAS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia cerró la cuarta jornada en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción con tres nuevas medallas de oro y un total de 37 preseas, que la mantienen en el cuarto lugar del medallero general.

El país ya suma 12 oros, nueve platas y 16 bronces, destacando sus victorias en ciclismo de pista y natación, además de asegurar dos cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Vínculos relacionados

“No fue justo”: Luis Enrique sobre el título de su PSG en la Supercopa de Europa
Arquera de la selección femenina tiene nuevo equipo en Europa: así lo anunciaron
PSG sufrió contra Tottenham, pero quedó campeón de la Supercopa de Europa

Así quedó el medallero tras la cuarta jornada de competencias

Las medallas del cuarto día

En ciclismo de pista, Luciana Osorio se coronó campeona del ómnium femenino con 134 puntos, mientras que Nicolás Olivera ganó la velocidad masculina, ambos con clasificación directa a Lima 2027.

En natación, Isabella Bedoya brilló en los 50 metros libres con un tiempo de 25.42, imponiendo récord panamericano junior y superando a la brasileña Stephanie Balduccini.

Video Thumbnail

La delegación también celebró un récord nacional en el relevo femenino 4x200 m libre (8:14.66), que le dio el bronce, y otro bronce en judo por equipos mixto tras vencer 4-3 a Perú.

La cosecha ratifica a Colombia como potencia continental en el ciclismo de pista y muestra el crecimiento de la natación, con figuras que ya compiten de tú a tú contra las mejores del continente.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Juegos Panamericanos Junior

Panamericanos Junior

Medallero Panamericanos

Colombia Panamericanos Junior

Medallas Colombia Panamericanos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar