Deportivo Cali sumó una victoria que lo acomoda en la tabla de la Liga BetPlay

Los jugadores de Deportivo Cali, en el partido que le ganaron a Unión. Foto: Deportivo Cali, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Deportivo Cali consiguió una victoria sólida por 3-1 sobre Unión Magdalena en Pamira, en un partido marcado el inicio de la séptima fecha de la Liga BetPlay y por su efectividad en momentos clave.

El equipo local abrió el marcador temprano gracias a un penalti convertido por Andrey Estupiñán y amplió la ventaja en el arranque del segundo tiempo con un doblete de Johan Martínez, que aprovechó su precisión desde media distancia para poner el juego cuesta arriba para la visita.

Unión Magdalena reaccionó en la recta final, recortando diferencias con un penalti ejecutado por Ricardo Márquez, pero su esfuerzo fue insuficiente frente a un Cali que supo administrar el resultado y controlar el ritmo en los últimos minutos.

⏱️ 90+6’ ¡¡¡GANÓ DEPORTIVO CALI!!! Con goles de Johan Martínez y Andrey Estupiñán sumamos 3 puntos en casa.



¡Vamos Glorioso!



Cali 3️⃣-1️⃣ Unión@WplayColombia



#VamosCali🇳🇬 #LigaDimayor🏆 pic.twitter.com/gMWhraqSg9 — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 14, 2025

Las variantes de Alberto Gamero dieron solidez defensiva y permitieron cerrar un compromiso que les devuelve confianza en la Liga BetPlay.

El triunfo deja al conjunto azucarero con aire en la tabla y ratifica su buen momento: actualmente son octavos en la clasificación.

El resto de la fecha

Después de que el partido entre Cali y Unión Magdalena abrió la séptima jornada del campeonato colombiano el miércoles, este jueves a las 6:00 p.m., América, que viene de perder 2-1 en Cali el martes con Fluminense en la Copa Sudamericana, jugará el segundo partido de la fecha visitando a Deportivo Pereira.

El resto de la jornada continuará el viernes con el duelo entre Alianza y Once Caldas (4:00 p.m.), y el sábado con los choques La Equidad vs. Llaneros (3:00 p.m.), Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó (5:15 p.m.) y Atlético Nacional vs. Fortaleza (7:30 p.m.). El domingo se enfrentarán Tolima y Millonarios (6:10 p.m.), mientras que el lunes, en jornada festiva, jugarán Junior vs. Bucaramanga (5:15 p.m.) y Pasto vs. Medellín (7:30 p.m.). La fecha se cerrará el martes con el compromiso entre Santa Fe y Envigado (7:30 p.m.).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador