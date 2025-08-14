La patinadora Gabriela Rueda le dio a Colombia su cuarto oro en Chengdú 2025

Gabriela Rueda volvió a poner a Colombia en lo más alto del podio en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025. Foto: Juegos Mundiales de Chengdú 2025

La patinadora bogotana Gabriela Rueda se colgó este jueves la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros puntos del patinaje de velocidad, y con ello sumó la cuarta presea dorada para Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025.

La definición fue tan dramática como pareja con la ecuatoriana Gabriela Vargas. Ambas terminaron con 15 puntos y los jueces decidieron otorgarles el oro a las dos. El podio lo completó la alemana Larissa Gaiser, quien se quedó con el bronce.

🇨🇴🙌🏼 ¡ORO! COLOMBIA GANA SU CUARTA MEDALLA DE ORO



Este triunfo es la tercera medalla que Rueda consigue en territorio chino y la segunda de oro en su cuenta personal. En la jornada del miércoles ya se había proclamado campeona en los 15.000 metros eliminación, demostrando su buen presente.

Los cuatro oros que lleva Colombia en estas justas han llegado todos en el patinaje de velocidad. Además de las dos preseas de Rueda, Juan Jacobo Mantilla se impuso en los 15.000 m Eliminación y María Fernanda Timms ganó la vuelta al circuito.

Los Juegos Mundiales de Chengdú 2025 se extenderán hasta el próximo domingo 17 de agosto. El reto de la delegación nacional es superar las 25 medallas logradas en Birmingham 2022. Por ahora, el registro va en 16 metales.

