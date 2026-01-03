¡Jhon Arias celebró en Inglaterra! Así fue su primer gol en la Premier League

El colombiano rompió la espera con un gol tempranero en Wolverhampton y abrió el marcador contra West Ham en la Premier League. Foto: Wolverhampton Wanderers FC

Este sábado 3 de diciembre, Jhon Arias celebró su primer gol en la Premier League, un momento largamente esperado que llegó en el partido entre Wolverhampton y West Ham, disputado en condición de local. El colombiano consiguió su primer tanto tras una primera parte de temporada complicada, tanto en lo individual, como en lo colectivo.

El mediocampista ofensivo apareció cuando el reloj apenas marcaba cuatro minutos de juego, en un inicio que exigía respuestas rápidas. Wolverhampton progresó por el costado izquierdo, elaboró con criterio y lanzó un centro directo al corazón del área. Allí el colombiano apareció desde el suelo para conectar el balón y abrir el marcador, firmando el 1-0 parcial tras el pase de Hwang Hee-Chan.

El tanto fue, ante todo, un alivio. Para Arias, porque rompió una barrera invisible del primer gol en una liga tan exigente como la inglesa. Y también para el equipo, porque llegó en un momento en el que cada detalle cuenta. El extremo colombiano fue titular y respondió de inmediato.

El cuadro de Arias marcha último en la Premier League y consiguió su primer triunfo en de la temporada. Aún está a más de 10 puntos para salir de la zona de descenso. El equipo de Edwards tendrá que mantener una buena regularidad de resultados en la segunda parte de la liga para soñar con la permanencia.

Los primeros meses de Arias en Inglaterra

La historia reciente de Arias explica la dimensión de este festejo. Tras convertirse en figura del Fluminense y tener un rendimiento destacado en el Mundial de Clubes, el salto al fútbol europeo parecía una consecuencia natural. Sin embargo, su llegada al Wolverhampton coincidió con un momento crítico del equipo, un contexto poco favorable para aterrizar, adaptarse y mostrar su mejor versión.

En ese escenario, Arias tuvo que ajustarse. No solo al ritmo de juego, sino a una realidad distinta, con menos espacios, mayor presión y una competencia interna que no da tregua. El gol ante West Ham no borra el camino recorrido, pero sí marca un punto de inflexión. Es la confirmación de que el proceso empieza a dar señales positivas y de que el colombiano comienza a encontrar su lugar.

Más allá del resultado puntual, el impacto del gol se mide en sensaciones. Arrancar el año con un festejo en Premier League puede convertirse en un impulso clave, especialmente para un jugador que necesita continuidad y confianza, a seis meses del Mundial 2026.

El fútbol europeo suele ser implacable con los tiempos, pero también premia la perseverancia. Jhon Arias entendió que el proceso requería calma y trabajo silencioso.

