Medellín concretó otra venta millonaria: figura de la Liga BetPlay jugará en Sudáfrica

Independiente Medellín cerró la transferencia de Brayan León al Mamelodi Sundowns. La semana pasada, concretó la salida de Juan Arizala al fútbol italiano por más de tres millones de dólares.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
03 de enero de 2026 - 03:53 p. m.
Brayan León Muñiz anotó el 2-2 definitivo entre Fortaleza y Medellín.
Foto: DIM
Brayan León Muñiz anotó el 2-2 definitivo entre Fortaleza y Medellín.
Foto: DIM
Independiente Medellín acordó la venta de Brayan León Muñiz, quien dejará el club para continuar su carrera en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. La negociación, cerrada en las últimas horas, se suma a una cadena de ventas que ha reconfigurado el panorama del ‘Poderoso’ de cara a la temporada 2026.

La salida del delantero antioqueño se concreta por un paquete cercano a los 3,5 millones de dólares, con un valor fijo reportado de 3,2 millones, además de una cláusula de reventa que le permitirá al DIM participar de una futura transferencia. León, de 25 años, firmará un contrato por tres temporadas, con opción de un año adicional, y emprenderá así su primera experiencia fuera del continente americano.

La operación llega apenas días después de que se revelara la venta del lateral Juan Arizala al Udinese, por una cifra cercana a los tres millones de euros, y confirma que el club antioqueño activó con decisión el mercado de salidas. En menos de un año, Medellín concretó las transferencias de John Edwin Montaño (Lommel), Jimer Fory (Portland Timbers), Homer Martínez (FC Juárez), Juan Arizala (Udinese) y ahora León, completando cinco ventas internacionales que fortalecen sus finanzas.

En el caso de Brayan León, la negociación se cerró pese a que existían sondeos desde la MLS y otros clubes del continente, pero fue la propuesta del Mamelodi Sundowns la que terminó convenciendo tanto al jugador como a la dirigencia. El equipo sudafricano, uno de los más poderosos de su país y reciente participante del Mundial de Clubes, apostó por el atacante colombiano como una pieza ofensiva de impacto inmediato.

Los número de Brayan León con Medellín

León se marcha del DIM con un balance sólido y fácilmente defendible desde los números. En total, disputó 118 partidos oficiales, en los que anotó 33 goles y entregó 17 asistencias, convirtiéndose en un jugador recurrente en el frente de ataque y en una alternativa confiable para distintos cuerpos técnicos. Más allá de las estadísticas, su paso dejó la imagen de un futbolista que logró consolidarse en primera división y aumentar su valor de mercado con regularidad.

La venta no es un hecho aislado ni improvisado. Medellín ya comenzó la planificación de la campaña 2026, año en el que el club volverá a disputar la Copa Libertadores y buscará revancha en el torneo local tras perder dos finales en 2025.

Desde la interna del club, la lectura es que estas transferencias permiten oxigenar las finanzas y, al mismo tiempo, sostener un proyecto deportivo competitivo.

Para Brayan León, el traspaso representa un salto poco habitual en la ruta del futbolista colombiano, pero no menor: África aparece como un nuevo escaparate, con un club acostumbrado a competir a nivel continental y con exposición global reciente. Para el DIM, en cambio, es otra señal de que el club aprendió a vender en el momento justo, convirtiendo rendimiento deportivo en recursos concretos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

