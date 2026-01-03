Colombia, en el Mundial de la Kings League: horarios, dónde ver y todo lo que hay que saber

Con Brasil como sede, la selección colombiana afronta la Kings World Cup Nations 2026, el torneo internacional de fútbol 7 que reúne a 20 países y figuras del mundo del streaming. Foto: Kings League Media

Del 3 al 17 de enero, Brasil será la sede de la Kings World Cup Nations 2026, el torneo que reúne a 20 selecciones nacionales en un formato de fútbol 7 vs. 7, una modalidad que combina competencia, espectáculo y reglas alternativas.

La edición de este año cuenta con estrellas como Kaká, Neymar, James Rodríguez, Kun Agüero y figuras reconocidas de Twitch.

Un Mundial distinto: formato, reglas y esencia

La Kings World Cup Nations no es una extensión del fútbol tradicional, sino una propuesta con identidad propia. Los encuentros se disputan en dos tiempos de 20 minutos, en canchas reducidas y con normas especiales que alteran el desarrollo habitual del juego: cartas sorpresa, sanciones inmediatas, gol doble y cambios ilimitados. Todo está pensado para sostener el ritmo, reducir pausas y maximizar la incidencia de cada acción.

El torneo fue creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos y cuenta con la participación de figuras reconocidas del fútbol y el ecosistema digital como directores o presidentes de selección. Entre ellos aparecen nombres como James Rodríguez (Colombia), Sergio Agüero (Argentina), Arturo Vidal (Chile), Kaká (Brasil), Paolo Guerrero (Perú) y Miguel Layún (México), lo que añade visibilidad y expectativa alrededor de cada equipo.

Las selecciones y los grupos

Las 20 selecciones participantes son: Argelia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Marruecos, Países Bajos, Perú, Polonia, Qatar, Arabia Saudita, España y Estados Unidos.

La distribución por grupos quedó definida así:

Grupo A: Marruecos, Colombia , Chile y Países Bajos

Grupo B: Alemania, Argentina, Estados Unidos y Japón

Grupo C: Italia, Francia, Polonia y Argelia

Grupo D: Brasil, España, Qatar y Perú

Grupo E: México, Arabia Saudita, India e Indonesia

El formato establece que el primero de cada grupo clasifica directamente a cuartos de final. Los cinco segundos y el mejor tercero avanzan a una instancia de “Last Chance”, que define los últimos cupos a cuartos. Desde allí, el torneo se resuelve en llaves de eliminación directa hasta la final.

Colombia: rivales y horarios

La selección colombiana integra el Grupo A. Sus partidos, con horarios en Colombia, son los siguientes:

domingo 4 de enero – 16:00: Marruecos vs. Colombia

lunes 5 de enero – 17:00: Colombia vs. Países Bajos

domingo 11 de enero – horario por confirmar: Colombia vs. Chile

Estos encuentros serán determinantes para definir si Colombia logra avanzar de forma directa a cuartos o debe disputar la fase de última oportunidad.

Sedes y final

Todos los partidos previos a la final se disputarán en el Trident Arena, el estadio dedicado a la Kings League Brasil, ubicado en São Paulo. La gran final, en cambio, se jugará el sábado 17 de enero en el Allianz Parque, escenario del Palmeiras, con capacidad para más de 40.000 espectadores. Allí se conocerá al segundo campeón de la historia del torneo, luego de que Brasil venciera a Colombia en la final de la edición anterior, disputada en Italia.

Dónde ver el Mundial de la Kings League

La Kings World Cup Nations 2026 se podrá ver íntegramente en vivo por Disney+ Premium, que centraliza la transmisión de todos los partidos del campeonato.

