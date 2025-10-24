América venció a Junior y se ilusiona en la Liga BetPlay: así va la pelea por los ocho

América consiguió un triunfo agónico que le da tres puntos claves que lo acercan a la zona de clasificación, en una jornada de viernes que también le permitió sonreír a Alianza, Fortaleza y Águilas. Foto: América

América de Cali logró una victoria clave en su objetivo de mantenerse con vida en la Liga BetPlay. En un duelo intenso y con varios giros, el equipo de David González derrotó 2-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, por la jornada 17 del campeonato. Con este resultado, los escarlatas se metieron nuevamente en la pelea por un lugar entre los ocho, mientras que el conjunto barranquillero dejó pasar la oportunidad de acercarse al liderato.

El primer tiempo fue cerrado, con pocas oportunidades claras y mucha disputa en mitad de campo. América apostó a la presión alta y a los centros desde los costados, y encontró premio a su insistencia al minuto 40, cuando Yimmi Chará, en un intento por despejar un balón aéreo, terminó anotando en propia puerta para el 1-0 parcial. Ese tanto desató el festejo de la tribuna y marcó un punto de inflexión en el desarrollo del partido.

En la segunda mitad, Junior reaccionó y empujó con decisión. Bryan Castrillón igualó las acciones al minuto 63 con un potente remate desde media distancia que dejó sin opciones al arquero Soto. Sin embargo, América respondió casi de inmediato: Andrés Felipe Roa, con una gran definición por encima del guardameta Silveira, volvió a poner en ventaja al conjunto caleño a los 65’. Aunque el VAR revisó la jugada por una falta previa sobre Guillermo Celis, el árbitro Héctor Rivera terminó validando el gol. En los minutos finales, Luis Ramos selló la victoria con el 2-1 definitivo tras un centro preciso de Cristian Barrios.

El tramo final fue de alta tensión. Junior insistió con Paiva y Chará, pero América se defendió con orden y contó con un inspirado Soto bajo los tres palos. Con este triunfo, los dirigidos por González llegaron a 23 puntos y, al cierre de la jornada, se ubicaron en el octavo lugar de la tabla. Junior, por su parte, se mantiene en la parte alta con 31 unidades, aunque deja sensaciones mixtas por su irregularidad fuera de casa.

Jornada movida en la Liga BetPlay

La fecha 17 dejó varios resultados con impacto directo en la tabla. En Valledupar, Alianza FC dio un paso firme hacia la clasificación tras derrotar 2-0 a La Equidad. El equipo dirigido por Hubert Bodhert sumó tres puntos que lo metieron entre los ocho, desplazando a Santa Fe y consolidando su buen cierre de semestre. En contraste, el conjunto asegurador sigue hundido en el fondo y sin señales de reacción.

En Bogotá, Fortaleza CEIF mantuvo su gran momento y venció 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano de Techo. Un autogol de Jiménez y una anotación de Arroyo aseguraron el triunfo que, además de los tres puntos, selló la clasificación del equipo capitalino a las semifinales. El equipo bogotano sigue siendo una de las sorpresas del campeonato por su regularidad y estilo ofensivo.

El panorama más tenso de la jornada se vivió en Pereira. La crisis económica del Deportivo Pereira llegó a su punto más crítico luego de que los jugadores del plantel profesional decidieran no presentarse al partido ante Águilas Doradas, en protesta por los reiterados incumplimientos salariales. Ante la ausencia del equipo principal, el cuerpo técnico tuvo que recurrir a futbolistas del equipo Sub-20 para cumplir con el compromiso. El resultado fue contundente: Águilas goleó 5-1 en el Hernán Ramírez Villegas y se coló dentro del grupo de los ocho, mientras que el conjunto matecaña quedó prácticamente sin opciones de clasificar a los cuadrangulares.

