Así fueron los goles de Colombia en el 4-1 a Perú: reviva los tantos en video

El debut sirvió para mostrar el poder ofensivo de una selección que supo corregir sobre la marcha y definir con jerarquía en los momentos decisivos. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia comenzó su camino en la Liga de Naciones de la Conmebol con una victoria 4-1 contra Perú en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El primero llegó temprano, al minuto seis, y marcó un precedente. Leicy Santos convirtió el primer gol de Colombia en las eliminatorias femeninas tras una gran jugada colectiva con Iliana Izquierdo. La mediocampista generó una pared dentro del área para que su compañera fuera derribada; Santos tomó la responsabilidad desde el punto penal y, pese a que la arquera adivinó el lado, el disparo terminó dentro del arco. Un comienzo firme para un equipo que buscaba confianza.

El partido se complicó al inicio del segundo tiempo. Una mala entrega en campo rival dejó expuesta a la defensa y permitió la igualdad peruana, tras una rápida transición y un rebote que Pierina Núñez empujó al fondo. Fue un golpe que despertó a Colombia. Marsiglia movió el banco y con el ingreso de Daniela Montoya y Linda Caicedo el ataque tomó otro ritmo.

El 2-1 llegó al minuto 75 y fue una muestra de jerarquía. Desde un tiro de esquina ejecutado por Leicy Santos, Daniela Montoya se elevó con fuerza en el área y conectó un cabezazo imposible para la arquera Sánchez. El grito de gol trajo alivio y empuje: el equipo volvió a fluir.

Ocho minutos más tarde, Colombia amplió la ventaja con una jugada tejida por las recién ingresadas. Linda Caicedo arrancó desde la izquierda, rompió líneas con su conducción y habilitó a Marcela Restrepo, quien centró rasante al corazón del área para que Leicy Santos apareciera nuevamente y empujara el balón al 3-1.

Y cuando el reloj marcaba el minuto 90, el cierre fue de lujo. Daniela Montoya filtró un pase exquisito entre líneas para Ivonne Chacón, que definió con una sutileza notable por encima de la guardameta. El 4-1 definitivo selló una presentación con carácter, en la que las referentes volvieron a responder en los momentos justos.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Femeninas

Así se jugará la segunda fecha

La segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se jugará este martes 28 de octubre con cuatro compromisos que prometen emociones fuertes rumbo al Mundial de Brasil 2027. A las 4:00 p.m. (hora colombiana), Uruguay recibirá a Argentina y Chile hará lo propio frente a Bolivia, en duelos que abrirán la jornada. Más tarde, a las 6:00 p.m., Ecuador será local ante Colombia en uno de los choques más atractivos del día, mientras Paraguay enfrentará a Venezuela en Asunción.

Todos los partidos podrán verse en Colombia a través de Gol Caracol y la aplicación Ditu, en una nueva fecha que pondrá a prueba el liderazgo de Ecuador y Colombia, ambos con tres puntos tras su debut triunfal.

