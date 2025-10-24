Así quedó la tabla de la Liga de Naciones Femenina con la goleada de Colombia a Perú

Las jugadoras de Colombia celebran uno de los goles en Medellín. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia comenzó con victoria su camino en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol al vencer 4–1 a Perú en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia fue superior a lo largo del encuentro, aunque dejó algunas dudas en la creación de juego durante el primer tiempo.

Leicy Santos abrió el marcador desde el punto penal a los seis minutos, pero una desatención defensiva en el arranque del complemento permitió el empate peruano. Con los cambios, especialmente el ingreso de Linda Caicedo y Daniela Montoya, la selección recuperó control y agresividad ofensiva.

En el tramo final, Montoya puso el 2–1 con un cabezazo tras centro de Santos, y poco después, la propia Leicy asistió en la jugada del penal que Restrepo falló, pero que terminó inspirando la reacción del equipo.

Santos logró su doblete y marcó el tercero tras una gran acción colectiva y, sobre el cierre, Ivonne Chacón sentenció el 4–1 definitivo con una definición de calidad tras pase filtrado de Montoya. Colombia suma sus primeros tres puntos en el torneo y se perfila como una de las selecciones fuertes de la región, aunque Marsiglia sabe que deberá ajustar el funcionamiento defensivo y la generación de juego antes de visitar a Ecuador en la segunda fecha.

Las posiciones de la Liga de Naciones tras la primera fecha

La primera jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol dejó triunfos importantes y algunos empates que empiezan a perfilar la tabla inicial del torneo rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Además del triunfo de Colombia, un resultado que la ubica como una de las líderes, Argentina venció también 3–1 a Paraguay. Ecuador, por su parte, logró la goleada de la fecha al imponerse 4–0 sobre Bolivia en La Paz, mientras que Venezuela y Chile firmaron un empate sin goles.

Con estos resultados, Ecuador, el próximo rival de la selección nacional, se posiciona en el primer lugar por diferencia de gol, seguida de Colombia y Argentina, todas con tres puntos. Más abajo quedan Paraguay, Perú y Bolivia sin unidades, mientras Venezuela y Chile suman un punto cada una. Uruguay descansó en la jornada inaugural. La próxima jornada será clave para definir los primeros liderazgos reales en esta nueva Liga de Naciones, que ya comienza a mostrar el alto nivel competitivo del fútbol femenino sudamericano.

Así se jugará la segunda fecha

La segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se jugará este martes 28 de octubre con cuatro compromisos que prometen emociones fuertes rumbo al Mundial de Brasil 2027. A las 4:00 p.m. (hora colombiana), Uruguay recibirá a Argentina y Chile hará lo propio frente a Bolivia, en duelos que abrirán la jornada. Más tarde, a las 6:00 p.m., Ecuador será local ante Colombia en uno de los choques más atractivos del día, mientras Paraguay enfrentará a Venezuela en Asunción.

Todos los partidos podrán verse en Colombia a través de Gol Caracol y la aplicación Ditu, en una nueva fecha que pondrá a prueba el liderazgo de Ecuador y Colombia, ambos con tres puntos tras su debut triunfal.

¿Qué es la Liga de Naciones Femenina?

La Liga de Naciones Femenina de la Conmebol es un nuevo torneo que cumple una doble función: fortalecer la competencia entre las selecciones sudamericanas y servir como sistema de clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027.

¡𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨!



Victoria de nuestra Selección Colombnia Femenina en el debut de la CONMEBOL Liga de Naciones 🔝



🇨🇴 4-1 🇵🇪

Su formato se asemeja al de la UEFA Nations League, con partidos oficiales en fechas FIFA que sustituyen los amistosos, permitiendo a las federaciones acumular puntos, ritmo y continuidad. Además, busca reducir la brecha competitiva en el continente y brindar mayor visibilidad al fútbol femenino, garantizando más juegos de alto nivel en todo el ciclo mundialista.

