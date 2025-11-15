América vs. Nacional: hora y dónde ver en vivo la semifinal de la Copa BetPlay

América busca una remontada épica para clasificar a la final. Foto: América de Cali SA

El Pascual Guerrero se alista para una noche que puede ser histórica o dolorosa para sus hinchas. América de Cali recibe este domingo 16 de noviembre a Atlético Nacional, en un duelo que definirá al segundo finalista de la Copa BetPlay.

La serie está 4-1 a favor del equipo paisa, un marcador que obliga a los ‘Diablos Rojos’ a una remontada que, sobre el papel, luce improbable. América necesita ganar por tres goles para forzar los penaltis o por cuatro para avanzar de manera directa a la final.

En el duelo de ida, disputado el pasado fin de semana en el Atanasio Girardot, Nacional se impuso con goles de Juan Francisco Bauzá, Matheus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos. El descuento escarlata fue obra de Yojan Garcés.

El presente de los equipos

América viene de una dura caída 3-0 contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, por la fecha 20 de la Liga BetPlay. Esta resultado, posible gracias al doblete de Alexis Serna y un tanto de Brayan León, dejó al ‘Poderoso’ como líder y cabeza de serie y significó que el equipo de la capital del Valle cayera al octavo puesto con 29 puntos.

Por su parte, Atlético Nacional también llega tocado. Con nómina mixta, perdió 2-1 contra Junior en el Metropolitano de Barranquilla, marcador que lo dejó sin la posibilidad de ser cabeza de serie en los cuadrangulares de la máxima categoría.

Esta derrota del equipo paisa frenó una racha de cinco victorias consecutivas y un invicto de once partidos del conjunto verde, que ahora afronta la recta final con la misión de recomponer su ritmo competitivo justo antes de chocar, otra vez, con América.

Además, Atlético Nacional y América de Cali no solo definirán al otro finalista de la Copa BetPlay, también volverán a enfrentarse en los cuadrangulares de la Liga, en el que comparten el mismo grupo.

El ganador de esta serie tendrá como rival a Independiente Medellín en la definición del título. En la otra semifinal el cuadro poderoso, que cuenta con Alejandro Restrepo como entrenador, se impuso 2-1 a Envigado en el marcador global.

Los últimos partidos entre ‘escarlatas’ y paisas

El historial reciente entre Atlético Nacional y América de Cali muestra una clara hegemonía del equipo verde. De los últimos cinco enfrentamientos, Atlético Nacional ha ganado cuatro, mientras que un partido terminó en empate.

Esta racha dominante comenzó a afianzarse en la final de la Copa BetPlay 2024. Aunque el partido de vuelta en Cali terminó 0-0, la serie ya estaba decidida tras la victoria 3-1 de Nacional en Medellín. Sin embargo, el cierre en el Pascual Guerrero se vio empañado por los disturbios de la hinchada americana, lo que resultó en un marcador de 3-0 a favor del equipo paisa.

La supremacía verde se extendió a la Liga. En marzo, el conjunto verdolaga sumó una nueva victoria al ganar 1-0 en el Atanasio Girardot. El único encuentro en el que Nacional no logró la victoria fue en agosto de este mismo año, cuando América consiguió un empate 1-1 como local.

El capítulo más reciente de esta seguidilla fue la contundente goleada 4-1 del cuadro paisa en la Copa BetPlay el 2 de noviembre de 2025, que confirma este panorama de claro dominio.

Hora y dónde ver en vivo América vs. Nacional:

Fecha: domingo 16 de noviembre

Hora: 5:00 p.m. (hora de Colombia)

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero

TV: Win +

