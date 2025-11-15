¡Fútbol, influencers y celebridades! Llega la primera copa de creadores de contenido

Wilder Medina, exjugador de Santa Fe y otros equipos del fútbol colombiano, hará parte del evento. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Bogotá será escenario de un formato inédito que mezcla deporte, entretenimiento y cultura digital. A partir de este 15 de noviembre, hasta el 17 del mismo mes, la sede de Kanto League Colombia, en La Conejera, recibirá la primera edición de la Copa de Creadores 2025, un torneo que reunirá a exfutbolistas profesionales, creadores de contenido, artistas y comunidades digitales.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de partidos transmitidos en vivo por Kick y YouTube; además de retos creados especialmente para redes sociales, contenido detrás de cámara y activaciones pensadas para la audiencia juvenil que sigue a las figuras del mundo digital.

El formato del torneo apuesta por integrar perfiles que rara vez se cruzan en un mismo escenario. En cada equipo habrá creadores de contenido de distintos niveles de alcance —desde los 15.000 hasta más de 500.000 seguidores— junto a un jugador con trayectoria profesional en el fútbol colombiano.

Entre los creadores de contenido confirmados figuran BelosMaki, Vini Colombia, Piquiña, Etervidos, MurilloFlow, entre otros. En el frente deportivo estarán exfutbolistas como Santiago Montoya, Wilder Medina y Andrés González, quienes aportarán la experiencia del fútbol competitivo. A ellos se suman Ricky Álvarez y Alejandro Estrada, quienes forman parte de Artistas FC, un equipo conformado por personalidades de la televisión nacional.

Para varios de los protagonistas, la Copa de Creadores ya está modificando la percepción pública sobre quienes producen contenido en Internet. MurilloFlow, uno de los participantes, asegura que este tipo de torneos dignifica el rol del creador dentro del fútbol.

“Esto es fútbol, y como es fútbol se juega como un torneo profesional. Si uno se equivoca, no dicen: ‘es un influencer’; exigen que sepamos jugar. Hay personas que nunca imaginaron vivir algo tan cerca del fútbol profesional. Ahora lo sienten más propio”, mencionó el creador de contenido.

Por otro lado, la presencia de creadores con miles de seguidores también abre un espacio para reflexionar sobre la responsabilidad que tienen ellos frente a sus audiencias.

PaisaVlogs, otro de los participantes, reconoce que el impacto del torneo se ha hecho evidente desde antes de iniciar. “Muchos chicos nos escriben: ‘¿Cómo hago para ser parte?’. Y trabajan para cumplir los requisitos. Para ellos no solo es entretenimiento; es motivación para ser creadores o incluso para jugar fútbol”, comentó el creador de contenido antioqueño.

Además, sobre el estigma que pesa sobre los influencers, asegura que la discusión debería centrarse menos en juzgar y más en comprender los hábitos de consumo: “en internet hay contenido de educación, humor, valor y polémica. Cada quien decide qué consumir. Uno es lo que consume”, dijo.

El exfutbolista de América, Santa Fe y Colo -Colo, Andrés González, quien es además uno de los participantes de esta copa, menciona la capacidad que tienen estos creadores de contenido para influir, de una manera u otra, a las audiencias.

“Admiro a estos muchachos. Para llegar donde están se necesita constancia. Hay gente que critica su contenido, pero no todo en la vida tiene que ser tan serio. Hay personas que necesitan reírse, distraerse. Y ellos inspiran”, comentó el exjugador.

Espectáculo en vivo en todo momento

La Copa de Creadores promete partidos con la estética y el ritmo de los contenidos en redes. Las cámaras estarán dentro y fuera del campo, con transmisiones y fragmentos pensados para circular en múltiples plataformas. Además de la competencia deportiva, los equipos disputarán más de 25 millones de pesos en premios:

15 millones para el campeón,

5 millones para el subcampeón,

y apoyos logísticos para el tercer puesto en la edición 2026.

La organización señala que los premios son apenas una parte del proyecto, puesto que la verdadera apuesta está en generar un ecosistema donde el deporte, el entretenimiento y la creatividad digital convivan y se retroalimenten.

