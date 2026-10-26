Ascenso en el FPC: así quedaron los cuadrangulares del Torneo BetPlay

La disputa tendrá un ingrediente especial: Envigado ya ganó el campeonato del primer semestre y cuenta con la primera…

El camino hacia la primera división del fútbol colombiano entra en su recta final. Independiente del Valle del Cauca y Real Cundinamarca serán los cabezas de serie de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay, una instancia en la que ocho equipos buscarán acercarse al ascenso para la temporada 2027. Entre los aspirantes aparecen clubes tradicionales como Deportes Quindío, Real Cartagena, Unión Magdalena y Envigado.

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La disputa tendrá un ingrediente especial: Envigado ya ganó el campeonato del primer semestre y cuenta con la primera opción para regresar a la máxima categoría. Además, comparte el liderato de la tabla de reclasificación con Deportes Quindío, ambos con 64 puntos, un factor que puede resultar determinante en la definición de los cupos de ascenso.

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¿Cómo quedaron los grupos del Torneo BetPlay?

Los ocho clasificados quedaron distribuidos en dos zonas de cuatro equipos. Independiente del Valle del Cauca y Real Cundinamarca tendrán el llamado punto invisible, una ventaja deportiva que obtuvieron como cabezas de serie de sus respectivos grupos.

Grupo A

Independiente del Valle del Cauca (punto invisible).

Boca Juniors de Cali.

Unión Magdalena.

Envigado.

Grupo B

Real Cundinamarca (punto invisible).

Real Cartagena.

Tigres.

Deportes Quindío.

Con esta distribución, Envigado tendrá que enfrentarse a Independiente del Valle del Cauca, Boca Juniors de Cali y Unión Magdalena en su camino por la final del segundo semestre. En el otro grupo, Real Cartagena y Quindío intentarán superar a Real Cundinamarca y Tigres para mantenerse en carrera por el ascenso.

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Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares

Aunque los horarios están pendientes de confirmación, ya están definidos los enfrentamientos de la primera fecha. Los partidos serán los siguientes:

Grupo A

Boca Juniors de Cali vs. Unión Magdalena.

Envigado vs. Independiente del Valle del Cauca.

Grupo B

Tigres vs. Real Cartagena.

Deportes Quindío vs. Real Cundinamarca.

¿Cómo se definirán los ascensos a la primera división?

El sistema contempla una final entre los campeones de los dos semestres. Envigado, ganador del primer campeonato del año, ya tiene asegurado su lugar en esa definición y espera al vencedor del segundo semestre.

El equipo que gane la final anual obtendrá el ascenso a la primera división. Por su parte, el perdedor tendrá otra oportunidad: disputará una serie de ida y vuelta frente al club que termine como el mejor de la reclasificación, siempre que no sea el mismo equipo que ya consiguió el ascenso directo.

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Para Envigado, el panorama ofrece dos caminos hacia la A: ganar la final anual o mantener una posición que le permita asegurar el ascenso por la vía de la reclasificación, según las condiciones del sistema. El club antioqueño comparte actualmente el primer lugar de esa tabla con Deportes Quindío, ambos con 64 unidades.

Con los grupos establecidos y los primeros partidos definidos, el Torneo BetPlay entra en una etapa decisiva. Ocho equipos siguen en la pelea y solo dos tendrán la oportunidad de alcanzar la primera división para 2027.

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