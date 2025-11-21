Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano

¡Así arrancaron los cuadrangulares! Resultados y tabla tras la primera fecha

La fase final de la liga colombiana arrancó con cuatro victorias por la mínima y un panorama totalmente parejo.

Diego Alejandro Daza Gómez
21 de noviembre de 2025 - 04:02 p. m.
DIM, Nacional, Junior y América conforman el grupo A, mientras que en el B están: Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe.
Foto: Vía X
La primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay concluyó este jueves y dejó un panorama que anticipa una fase definitiva equilibrada; los cuatro partidos terminaron 1-0.

En el grupo A, Junior abrió su participación con un triunfo contra Independiente Medellín, líder de la fase regular. Didier Moreno marcó el único gol del encuentro en el primer tiempo.

Por su lado, Atlético Nacional superó a América de Cali en el clásico de la jornada con una única anotación de Matheus Uribe.

En el grupo B, Deportes Tolima, segundo en el todos contra todos, venció a la sorpresa de la fase regular, Fortaleza, en condición de visitante.

Mientras tanto, en el otro partido de ese cuadrangular, Independiente Santa Fe no pudo imponerse a Atlético Bucaramanga, que jugó con un futbolista menos durante todo el segundo tiempo.

Con estos resultados, cuatro equipos inician los cuadrangulares con tres puntos y los otros cuatro quedan sin unidades.

Así va la tabla de posiciones en los cuadrangulares

Cuadrangular A

  1. Nacional, 3 puntos
  2. Junior, 3 puntos
  3. Medellín, 0 puntos
  4. América, 0 puntos

Cuadrangular B

  1. Tolima, 3 puntos
  2. Atlético Bucaramanga, 3 puntos
  3. Santa Fe, 0 puntos
  4. Fortaleza, 0 puntos

Así se jugará la fecha #2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

La segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II se jugará entre el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre. La jornada llega en un momento clave para varios equipos que buscan acomodarse en la tabla, especialmente Medellín y Tolima, que parten con ventaja deportiva en sus zonas.

El sábado se desarrollarán los compromisos del grupo B. Santa Fe abrirá la fecha en El Campín frente a Fortaleza a las 5:00 p.m., mientras que Tolima recibirá a Bucaramanga a las 7:30 p.m. en el Manuel Murillo Toro.

El domingo será turno del grupo A. Independiente Medellín y Atlético Nacional disputarán una nueva edición del clásico antioqueño a las 5:45 p.m. en el Atanasio Girardot. Más tarde, a las 8:00 p.m., América de Cali enfrentará al Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero para cerrar la jornada.

Sábado 22 de noviembre – Grupo B

  • Santa Fe vs. Fortaleza | 5:00 p.m. | El Campín.
  • Tolima vs. Bucaramanga | 7:30 p.m. | Manuel Murillo Toro.

Domingo 23 de noviembre – Grupo A

  • Medellín vs. Nacional | 5:45 p.m. | Atanasio Girardot.
  • América vs. Junior | 8:00 p.m. | Pascual Guerrero.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

