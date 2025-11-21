Conmebol y Concacaf evalúan crear una Liga de Naciones: así sería el nuevo torneo

Luis Díaz de Colombia celebra un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fútbol masculino de América evalúa crear una Liga de Naciones al estilo de Europa, en la que se enfrenten selecciones de todo el continente, informó este jueves el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En el Viejo Continente, la UEFA estrenó en 2018 este torneo con formato de eliminatorias adicional a la Eurocopa y la clasificatoria al Mundial.

“Se está estudiando el proyecto” de crear un torneo semejante en América. “Estamos a poco de poder anunciarlo”, dijo Domínguez a periodistas en Asunción.

Le recomendamos: Fortaleza tomó importante decisión de cara a la próxima temporada

¿Qué selecciones participarían?

El eventual nuevo campeonato enfrentaría a equipos de la Conmebol, que congrega a las naciones de Sudamérica, con los países de la Concacaf, la confederación que reúne a los combinados de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

“En principio sería una copa regional, continental”, agregó Domínguez en un evento previo a la final de la Copa Sudamericana que disputarán el sábado Atlético Mineiro de Brasil y Lanús de Argentina en la capital paraguaya.

Según la AFP, el directivo aseguró que el fútbol sudamericano está “ganando preponderancia a nivel mundial” gracias a conquistas como la de Argentina, vencedora del último Mundial en Catar 2022. Aun así “queremos ser más competitivos”, dijo.

Puede leer: Nacional arrancó los cuadrangulares con el pie derecho: le ganó a América en Medellín

¿Se acaban las Eliminatorias?

Versiones periodísticas aseguraron recientemente que la Conmebol analizaba crear una Liga de Naciones para reemplazar el tradicional formato de las clasificatorias al Mundial, dado que tres de las diez selecciones sudamericanas tienen asegurado su cupo para la edición de 2030.

Argentina, Uruguay y Paraguay irán directamente en conmemoración de los 100 años de la primera Copa del Mundo, que se celebró en Montevideo en 1930.

Lo más leído: Bayern Múnich vs. Friburgo: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Bundesliga

Los tres países sudamericanos planean recibir al menos un partido al inicio del Mundial, cuya mayoría de encuentros se disputarán en España, Portugal y Marruecos.

La clasificación directa del trío de combinados afectaría al modelo actual de la clasificatoria, en el que seis equipos avanzaron a la cita mundialista de Norteamérica 2026 y el séptimo juega un repechaje.

Domínguez no sugirió que la Liga de Naciones estuviera pensada para sustituir ese formato.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador