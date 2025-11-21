Argentina vs. España en la Finalissima: cuándo y dónde se juega el duelo Messi contra Yamal

Argentina, de Messi, fue campeona de las dos últimas Copas América. España, por su parte y con Lamine Yamal, ganó la más reciente Copa América. Foto: Getty Images

La Finalissima entre la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal se jugará en marzo en campo neutral, dijo este jueves en Asunción el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

El esperado duelo que enfrenta a los campeones de las pasadas Copa América y Eurocopa ya tiene una sede definida, aseguró Domínguez, quien, sin embargo, prefirió no revelar la ciudad que albergará el duelo, según mencionó AFP.

Según medios internacionales, la capital catarí, Doha, palco de la final del Mundial de 2022, sería la anfitriona de la contienda, que ha estado en duda debido a la falta de espacio en el calendario internacional y aún no ha sido confirmada por la FIFA.

La cita entre los monarcas de América y Europa tendrá lugar tres meses antes de que comience la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde la Albiceleste de Messi defenderá el trono mundial.

El partido se llevará a cabo en la penúltima jornada de partidos de la FIFA, entre el 23 y el 31 de marzo, antes del inicio del Mundial que albergarán Estados Unidos, Canadá y México.

La Finalissima se disputará con ambas selecciones ya clasificadas a la máxima cita del fútbol, aunque en medio de cuestionamientos de parte del seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

“Hubo tiempo para hacerla antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató. Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial”, reconoció Scaloni recientemente al canal TNT Sports.

Messi vs. Yamal

El choque entre dos de las mejores selecciones del mundo también podría ser el primer cara a cara entre Messi y Yamal, el joven español de 18 años que el mundo del fútbol visualiza como su sucesor.

Sería además un duelo cargado de simbolismo para el barcelonismo, pues el argentino, de 38 años, protagonizó las páginas más doradas del FC Barcelona y la perla ibérica aspira a seguir el legado de Messi en el club catalán.

Cerca del final de su carrera, el capitán albiceleste aterrizó en el Inter Miami de la liga norteamericana (MLS) en 2023, mientras el español daba sus primeros pasos como profesional.

Hoy Yamal lleva en su espalda el dorsal 10 que el ocho veces ganador del Balón de Oro vistió durante más de una década, aunque su relación con su equipo nacional no pasa por las mejores horas.

La estrella de La Roja se ausentó en la reciente y última doble fecha del clasificatorio europeo, en la que España selló su pase mundialista, tras realizarse un procedimiento médico sin conocimiento de su selección.

Un “partidazo”

En la Finalissima además chocarán dos de las grandes favoritas al cetro de la próxima Copa del Mundo.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró el miércoles, un día después de asegurar el boleto mundialista, que su equipo ya pensaba en Argentina.

“Obviamente, ya tenemos que estar empezando a poner las bases, los cimientos” para enfrentarla, dijo en una rueda de prensa.

“Será un partidazo”. “Es muy bonito que nos encontremos inmersos en esta competición tan apasionante”, sostuvo.

La historia de la Finalissima

La Finalissima, también llamada Copa de Campeones Conmebol-UEFA, resucitó en 2022 los duelos intercontinentales entre las confederaciones sudamericana y europea que se habían jugado en 1985 y 1993 bajo la denominación de Copa Artemio Franchi.

Argentina lidera el palmarés con dos títulos de supercampeón: en 1993 con Diego Maradona como capitán ante Dinamarca y en 2022 con Messi contra Italia.

En la anterior edición, el argentino fue elegido como el mejor jugador del partido al dar dos asistencias en el 3-0 que firmó el triunfo albiceleste ante la Azzurra.

Fue el sello de una temporada de ensueño para Argentina que culminó con la conquista del Mundial en Catar, el tercero de su historia.

