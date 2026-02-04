Así avanza la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

El interior del estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, en medio de su remodelación. Foto: CONMEBOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Barranquilla comenzó oficialmente el camino hacia uno de los eventos más importantes del fútbol continental: la Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. La ciudad recibió la primera visita técnica de una delegación de la CONMEBOL para verificar el avance de las obras.

El Metropolitano Roberto Meléndez, el principal estadio de la capital del Atlántico, será sometido a un proceso integral de remodelación que contempla la renovación total del césped, mejoras en zonas estratégicas de la infraestructura y labores generales de mantenimiento, con el objetivo de cumplir los estándares exigidos para una final continental.

Durante la visita, los representantes del ente rector del fútbol sudamericano realizaron recorridos técnicos por el estadio y sostuvieron reuniones con distintos actores locales. En la agenda se abordaron temas clave como infraestructura, logística, seguridad, transporte, servicio al espectador y experiencia del aficionado, pilares fundamentales del modelo de final única que impulsa la CONMEBOL.

Además del estadio, la delegación evaluó posibles locaciones para eventos oficiales, opciones relacionadas con el desarrollo turístico de la ciudad y los campos de entrenamiento que utilizarán los equipos finalistas. Estos aspectos hacen parte de una planificación integral que busca no solo garantizar el éxito deportivo del evento, sino también su impacto económico y social en la ciudad sede.

Por parte de la CONMEBOL, participaron en la inspección Ícaro Nogueira, gerente de Operaciones y líder de las Finales; Emanuel Días, gerente de Transporte; y Gustavo Morelli, gerente de Seguridad. La Federación Colombiana de Fútbol estuvo representada por Pedro Salcedo, director de Competiciones, y Óscar Ramos, asesor jurídico.

Las autoridades locales también desempeñaron un papel protagónico en los encuentros. Asistieron representantes del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, encabezados por su director de Operaciones, Camilo Cuello, así como funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, entre ellos Daniel Trujillo, secretario de Deportes; Angelo Cianci, secretario de Gobierno; y Yezid Turbay, secretario de Seguridad y Convivencia.

La remodelación del Metropolitano se enmarca en la política de reinversión y mejora continua de la CONMEBOL, cuyo objetivo es dejar un legado de infraestructura en las ciudades anfitrionas y fortalecer su capacidad para albergar eventos internacionales de alto nivel.

Con una amplia experiencia en la organización de competencias de gran magnitud, Barranquilla avanza en su preparación para convertirse, en 2026, en uno de los epicentros del fútbol sudamericano y escenario de la disputa de “la otra mitad de la gloria”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador