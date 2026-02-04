Filtraron los detalles del contrato de James Rodríguez en Estados Unidos: así llega a la MLS

James Rodríguez, el 10 de la selección de Colombia. Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La llegada de James Rodríguez a Minnesota United no es un fichaje más en la MLS. Es, según la prensa especializada en Estados Unidos, una operación diseñada con bisturí jurídico y financiero para encajar a la perfección dentro del Convenio Colectivo (CBA) de la liga y, al mismo tiempo, convertir al colombiano en el movimiento más importante en la corta historia del club.

EL PROYECTO JAMES EN LA MLS 🤯🇺🇸



Los detalles de la llegada de James Rodríguez al Minnesota United:



▪️ NO ocupará cupo de “Jugador Franquicia”.

▪️ Tendrá un contrato de 6 MESES (Hasta el Mundial).

▪️ Será el fichaje MÁS IMPORTANTE en la historia del club que fue fundado en… pic.twitter.com/o1lDNHRZIr — 365Scores (@365ScoresApp) February 4, 2026

El detalle que más ha llamado la atención es que James Rodríguez no ocupará cupo de “Jugador Franquicia” (Designated Player). En una liga en la que cada equipo solo dispone de tres plazas DP para jugadores que exceden el tope salarial, Minnesota logró estructurar su contrato sin tocar esa estructura estratégica, lo que revela el nivel de ingeniería financiera detrás del acuerdo.

Así es el contrato de James Rodríguez: la clave es el Mundial

El contrato será por apenas seis meses, con vigencia hasta el inicio de la Copa del Mundo de 2026. No es un proyecto a largo plazo: es una apuesta quirúrgica, con fecha de caducidad clara y un objetivo deportivo muy puntual tanto para el jugador como para el club. James llega, compite, se pone a punto y se marcha al Mundial con ritmo.

Para lograrlo, Minnesota United FC utilizó mecanismos propios de la MLS como el GAM y el TAM (dinero de asignación general y específico) que la liga otorga a las franquicias para “comprar” impacto salarial. En términos simples: el salario real de James es alto, pero su impacto presupuestario dentro del tope salarial es reducido artificialmente gracias a estas herramientas.

Eso permite que el colombiano se mantenga dentro del salary budget sin forzar al club a liberar cupos, vender jugadores o alterar su planificación futura. Es una contratación de alto perfil que, en la práctica contable, luce como un fichaje perfectamente manejable.

Desde el punto de vista económico, el movimiento es redondo. James recibe un salario acorde a su nombre y jerarquía, mientras el club evita el riesgo financiero que supondría comprometerse a largo plazo o alterar su estructura de Designated Players. Es impacto máximo con riesgo mínimo.

James llega a ser estrella en la MLS de los Estados Unidos

Para la MLS, además, es una jugada ideal. La liga suma una figura mundialista, capitán de selección, en el año del Mundial que se jugará en territorio estadounidense. La presencia de James no solo aporta en lo deportivo, sino en lo comercial, mediático y simbólico.

En Minnesota entienden que, fundado en 2017, el club nunca había realizado un fichaje de esta magnitud. No se trata solo de reforzar el plantel, sino de instalar a la franquicia en una conversación global que antes le era ajena. James es, de lejos, el nombre más grande que ha vestido esa camiseta.

Todo esto bajo un marco absolutamente legal y alineado con el CBA vigente. No hay excepciones, no hay atajos, no hay improvisación: hay planeación. La operación demuestra cómo la MLS ha sofisticado sus mecanismos para atraer talento sin romper su modelo de control financiero.

En conclusión, más que un traspaso, es un caso de estudio. Una contratación de alto impacto deportivo y comercial, con bajo riesgo financiero, diseñada a la medida de las reglas de la liga y del momento que vive James.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador