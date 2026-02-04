“Un lujo estar en este país”: Fabián Bustos, nuevo técnico de Millonarios

Fabián Bustos, nuevo técnico de Millonarios. Foto: Millonarios FC via

Millonarios inicia un nuevo proceso. Luego de la derrota 2-1 contra Deportivo Pasto en condición de visitante y la salida del técnico Hernán Torres, el club concretó la llegada del argentino Fabián Bustos, quien asumió el reto de recomponer el rumbo deportivo en medio de la urgencia por resultados.

Bustos fue presentado oficialmente el domingo 1 de febrero y dirigió su primera práctica el martes 3, iniciando de inmediato el trabajo con el plantel profesional. El miércoles 4 de febrero, el nuevo entrenador ofreció su primera rueda de prensa al frente del equipo, en la que expresó su satisfacción por llegar al club y dejó claro que es consciente de la presión que implica dirigir a una institución histórica del fútbol colombiano.

Bustos expresó su gratitud por la oportunidad y la forma en la que fue recibido por el club y su entorno. “Agradecido por cómo me han tratado y han tratado mi nombre. Es un gusto y un lujo estar en este país. Muchas veces estuve cerca de llegar. Estoy agradecido y ahora hay que trabajar y poner al club donde se merece”.

El estratega argentino también se refirió a la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo, teniendo en cuenta la reglamentación vigente del campeonato. “La reglamentación cambió: ahora son 25 mayores y tenemos 24 inscritos. Hay un cupo ahí y se está viendo la posibilidad. Si aparece un jugador importante, con buena capacidad, seguramente vamos a contar con él. Si no, estamos conformes con el plantel que tenemos y algunos chicos. Con el correr de los entrenamientos veremos qué ajustes hay que hacer”.

Desde el punto de vista táctico, Bustos dejó claro que no está atado a un solo sistema de juego y que el equipo cuenta con las herramientas necesarias para adaptarse según el contexto. “He visto muchos partidos de Millonarios porque sigo mucho el fútbol colombiano. Conozco el equipo y creo que tiene la capacidad para jugar con línea de tres o de cuatro. Hay buenos jugadores y centrales para cualquier sistema. No somos rígidos con una sola forma de jugar; dependemos de los jugadores. Cuando hemos cambiado, es porque el equipo ha funcionado”.

Además, uno de los temas que más expectativa genera es la posibilidad de dirigir a Radamel Falcao García, algo que el técnico valoró como un privilegio, aunque destacó la competencia interna en el frente de ataque. “Me siento muy a gusto de estar en un club tan importante y tener la chance de dirigir a jugadores como Radamel, que tiene una trayectoria impecable y de altísimo nivel, uno de los mejores jugadores del país. Hay gran competencia porque tenemos cuatro jugadores de área como Leo Castro, Rodrigo Contreras y Jorge Hurtado. La competencia en esa zona es muy grande”.

En cuanto al aspecto emocional del plantel, Bustos reconoció que los resultados han afectado la confianza del grupo, aunque confía en la capacidad de reacción de sus jugadores. “Encontré al grupo en una situación normal cuando no se dan los resultados. Cuando no se gana, se empieza a dudar, y eso es lo primero que tenemos que cambiar. En los días que llevamos de trabajo, los jugadores han demostrado que tienen la jerarquía y la capacidad”.

El entrenador también destacó el acompañamiento de la hinchada, incluso en medio del mal momento deportivo, y señaló la exigencia que implica dirigir a un club de gran convocatoria. “El domingo en la noche había 30 mil personas en el estadio y al otro día, a las tres de la tarde, había 15 mil. Es impresionante. Es normal que cuando no se consiguen los resultados la gente esté contrariada. Los equipos grandes y populares tienen la obligación de estar en los primeros lugares”.

Sobre el proyecto deportivo y su continuidad en el cargo, Bustos fue realista y admitió que el fútbol exige respuestas inmediatas. “Los procesos en el fútbol siempre dependen de los resultados. Me encantaría estar mucho tiempo, pero hay que conseguir resultados rápido. Que se haya aplazado el partido nos sirve para trabajar mejor. Sé lo difícil que es el fútbol colombiano y vamos a intentar sacar resultados pronto. Este equipo ha sabido competir muy bien y eso es lo que buscamos”.

El técnico argentino se refirió a la urgencia por volver a ganar y al nivel que espera recuperar en el corto plazo. “Ojalá sea rápido, ojalá sea pronto. Esto es trabajo y las excusas no sirven. He visto a Millonarios protagonista, creando muchas situaciones de gol, defendiendo bien y sacando partidos adelante, así llegó a finales. A eso aspiramos. No sé qué tan rápido será, pero ojalá sea lo más pronto posible”.

Por último, en relación con el estado de la cancha de El Campín, Bustos prefirió ser prudente, aunque reconoció que no es habitual verla en esas condiciones. “Es raro ver El Campín así. He visto muchos partidos de Millonarios y del rival. Llovió mucho, pero no me corresponde a mí meterme en ese tema. La cancha tiene que estar lo mejor posible porque el inconveniente es para los jugadores”.

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I?

Millonarios atraviesa uno de los arranques más complejos de los últimos torneos cortos. El equipo capitalino, debido a los malos resultados, se vio obligado a reaccionar de manera temprana para evitar que la crisis se profundice en la Liga BetPlay 2026-I.

El cuadro embajador ocupa actualmente la decimoséptima posición de la tabla, con un solo punto de 12 posibles, un panorama que encendió las alarmas en la dirigencia y precipitó decisiones de fondo apenas en la tercera fecha del campeonato.

Bustos, quien estará acompañado por Edgardo Adinolfi (asistente técnico), Jonathan Mejía (analista de video) y Marcos Conenna (preparador físico), buscará modificar el rumbo del equipo embajador el próximo domingo 8 de febrero, cuando enfrente, en condición de visitante, a Deportivo Cali.

