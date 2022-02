Así empezó la Liga Femenina: el campeón empezó con pie derecho

El próximo partido del Cali será ante Independiente Santa Fe. Foto: Cali

Con tres partidos empezó la Liga Femenina 2022. Y la noticia principal fue la victoria del vigente campeón: Deportivo Cali, que se impuso 2-0 ante Atlético Huila.

El equipo vallecaucano jugó sin público debido a una sanción que aquejaba desde el año pasado, pero no faltó la alegría. La cuenta la abrió Ingrid Guerra a los 20 minutos tras aprovechar un rebote luego de un remate de cabeza de Laura Orozco.

El cuadro azucarero no soltó el pie y el Huila terminó sometida en su propio campo, con varias llegadas del Deportivo Cali. Y en la segunda tarde llegó el gol lapidario.

Después de una jugada orquestada por Tatiana Ariza, la atacante combinó con María Morales, quien tiró un centro que Manuela González transformó en gol con un gran cabezazo.

Hubo dominio de principio a fin del vigente campeón del fútbol colombiano. Mientras tanto, Atlético Nacional no inició con pie derecho y cayó 2-1 frente a Llaneros.

Independiente Medellín no tuvo una buena noche y perdió por la mínima diferencia. Este sábado seguirá la liga con dos partidos: Real Santander vs. Millonarios (11:00 a.m.) e Independiente Santa Fe vs. Pereira (1:00 p.m.)

Esta es la quinta edición del torneo: que esta vez cuenta con 17 equipos y en el que por primera vez habrá fase de todos contra todos, lo que implica un crecimiento en el número de partidos en comparación con otros años. Todo como preparación a la Copa América Femenina que se celebrará en julio en nuestro país.

El reto sigue siendo la financiación del campeonato y ofrecer garantías a las jugadoras.