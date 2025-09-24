La dura confesión de Wayne Rooney: “Sin mi esposa estaría muerto”

Wayne Rooney, exfutbolista inglés. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Wayne Rooney, exfutbolista inglés y leyenda del Manchester United, mostró una faceta más vulnerable en el reciente diálogo que sostuvo en el podcast de su excompañero de vestuario, Rio Ferdinand. Habló de sus problemas con el alcohol y admitió que sin la ayuda de su esposa, Coleen, estaría muerto.

Rooney, uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra, insignia entre las décadas del 2000 y mediados de los 2010, reconoció que le gustaba salir y beber con sus amigos durante sus días como profesional, pero que llegó un punto que fue demasiado lejos.

“Fue un momento de mi vida en el que lo estaba pasando muy mal. Pero no quería contarlo, no quería poner esa presión en nadie. Recuerdo que llegaba al entrenamiento, me ponía colirio y comía chicle porque venía dos días seguidos de estar bebiendo", comentó el futbolista surgido en Everton.

Con los Red Devils logró grandes gestas. Ganó cinco veces la Premier League y una Liga de Campeones. En total ganó 16 títulos con ellos, pero a pesar del éxito deportivo no pudo evadir los problemas con la bebida. “Entrenaba y en el fin de semana marcaba un par de goles y volvía a hacer lo mismo, salir dos días seguidos”, aseguró.

Cuando Ferdinand, con quien compartió vestuario no solo en el cuadro mancuniano, sino también en la selección inglesa, le preguntó sobre la persona que lo ayudó a controlar la situación, Rooney respondió que fue Coleen, su esposa, a la que conoció en la infancia.

“Me encantaba el fútbol, pero también me gustaba salir. Ella lo vivió desde muy pronto y me intentaba controlar, bueno, no controlar, pero ayudarme mucho. Yo necesitaba que alguien me dirigiera. Si ella no hubiera estado ahí, estaría muerto”, manifestó el inglés.

Rooney, quien participó en tres ediciones de la Copa del Mundo, conoció a Coleen en su infancia. Se casaron en junio de 2008 y tienen cuatro hijos. “He cometido errores en el pasado, pero soy diferente y ella ha conseguido mantenerme en el buen camino durante veinte años”.

“Al final eres un ser humano. La gente te ve como un gran macho que lleva el número 10 en el Manchester United y que es el capitán de Inglaterra. Pero soy muy inseguro sobre muchas cosas. Por ejemplo, si me ves la semana que viene en la playa, estaré con la camiseta puesta y con una gorra. Incluso en mi época de jugador, no me quitaría la camiseta”.

