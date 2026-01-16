Logo El Espectador
¡Así está la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026!

Deportivo Cali, uno de los equipos tradicionales del fútbol colombiano, se ubica en el puesto 15.

Diego Alejandro Daza Gómez
17 de enero de 2026 - 01:04 a. m.
Deportivo Cali contra Alianza Valledupar por un partido de la Liga BetPlay 2025.
Foto: Deportivo Cali
La Liga BetPlay 2026 arranca con panoramas contrastantes para sus clubes. Mientras varios equipos enfocan sus aspiraciones en la lucha por el campeonato o en cupos internacionales, otros inician la temporada con la imperiosa necesidad de asegurar la permanencia.

Este último es el caso de Deportivo Cali, que nuevamente figura entre los equipos amenazados por el descenso.

En Colombia, el descenso se determina por un promedio de puntos obtenidos en las últimas tres temporadas, calculado dividiendo el total de puntos entre los partidos jugados en ese lapso.

Para los equipos recién ascendidos o con menos tiempo en la categoría, el promedio se basa únicamente en sus encuentros en primera A. Bajo esta regla, Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba —los dos ascendidos para 2026— comienzan con promedio 0,0000, situándose al fondo de la tabla de descenso. Esta posición, aunque desfavorable, les permite mejorar rápidamente su situación con buenos resultados en las primeras fechas.

Entre los clubes con trayectoria en la máxima división, Boyacá Chicó es el peor ubicado, con un promedio de 0,8846. Le siguen Internacional de Bogotá (ex La Equidad), con 1,0128, y el Deportivo Cali, que ocupa el puesto 16 con 1,0641, rozando la zona de peligro.

Para el equipo azucarero, el año representa otro desafío en su búsqueda de estabilidad, tras campañas irregulares que lo han mantenido cerca del descenso. Su objetivo será acumular puntos desde el inicio para no cargar con la presión de la lucha por la permanencia en la recta final.

Un poco más arriba en la tabla figuran clubes como Llaneros, Alianza Valledupar, Águilas Doradas y Deportivo Pasto, que sin estar en riesgo inmediato deben mantenerse alerta. En el otro extremo, los equipos tradicionales y más fuertes del país inician con promedios sólidos, libres de preocupaciones por el descenso y con la vista puesta en los cuadrangulares y la conquista del título.

Tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026

Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

