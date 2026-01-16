El colombiano Tomás Restrepo se trepó al top 5 del Latin American Amateur Championship

Tomás Restrepo fue el colombiano más destacado en la segunda ronda del Latin American Amateur Championship 2026. Foto: Federico Arboleda

Tomás Restrepo, con 68 golpes (-2), firmó la mejor tarjeta colombiana de la segunda ronda del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 y, además de meterse al top 5 de la competencia, se posicionó como el mejor golfista del país en el torneo que se disputa en el Lima Golf Club de Perú.

En una jornada que arrancó con viento y unos greens un poco más blandos que el primer día, Restrepo supo manejar las emociones y luego de no cerrar bien sus primeros nueve hoyos, encontró lo mejor de su juego en la segunda parte del recorrido para bajar el par de la cancha y ascender hasta el top 5 del tablero de posiciones de una competencia que promete muchas emociones para las dos últimas jornadas.

“Estoy feliz, fue un día muy positivo y, aunque hubo muchos altibajos y no logré cerrar bien la primera vuelta, el mantenerme en el presente y luchando me permitieron concluir de mejor manera la jornada y eso me tiene feliz. El ser paciente me ayudó a finalizar muy bien”, sentenció el caldense, reciente ganador del Junior Orange Bowl.

“Para los días que vienen me siento bien, la idea es estar tranquilo y dejar que fluyan las cosas, estar paciente y dar lo mejor en cada golpe. Fue importante cerrar así, hay que seguir en el presente, así que estoy enfocado en meter una buena ronda mañana (sábado) y ver qué pasa”, remarcó Restrepo.

Al segundo lugar, entre el grupo de los colombianos, ascendió Santiago Rivas, que firmó una buena tarjeta de dos golpes bajo par y pudo escalar varios puestos en el tablero de posiciones, dejándose una buena posibilidad para el fin de semana y demostrando que el del Lima Golf Club es un campo que se acomoda a su juego.

“Fue una ronda ‘chévere’ difícil al inicio, arranqué bogey 10 y 11, pero estuve tranquilo. Mantuve la calma y le di la vuelta a la ronda. Ayer me costó trabajo al principio el golpe inicial y en este campo hay que estar en medio del fairway, algo que logré hacer hoy”, aseguró Rivas.

Entretanto, Carlos Ardila, quien en la primera jornada había hecho las cosas bastante bien, no se encontró con su juego y con una tarjeta de seis golpes sobre par cayó hasta el puesto 28 de una competencia que es liderada por el argentino Andy Schonbaum con un total de seis golpes bajo par.

El golfista argentino es seguido por el joven venezolano, Andrés Martínez, con un total de -4, mientras que en la tercera casilla del torneo se ubican el paraguayo Erich Fortlage, que firmó una de las mejores tarjetas de la jornada y llegó a tres golpes bajo par en el total, compartiendo su lugar con el argentino Mateo Pulcini.

Así quedó el tablero de posiciones de los colombianos, con cinco jugadores que estarán el fin de semana y con Jorge Corchuelo que no encontró su juego y se quedó fuera de las dos rondas definitivas.

T5. Tomás Restrepo (-2)

T11. Santiago Rivas (+1)

T28. Carlos Ardila (+5)

T34. Daniel Faccini (+6)

T38. Emilio Vélez (+7)

T76. Jorge Corchuelo (+13)

