“Ha recuperado su mejor nivel”: Luciano Spalletti, técnico de Juventus, sobre Juan Cabal

Juan David Cabal, lateral izquierdo de Juventus. Foto: EFE - SERENA CAMPANINI

Juan Cabal sigue dejando atrás el largo parón que frenó su progresión en el fútbol italiano. El lateral izquierdo colombiano, que sufrió una lesión en la pierna derecha en el mes de octubre durante el empate 2-2 entre Juventus y Villarreal por la segunda fecha de la UEFA Champions League, ya suma minutos en este inicio de 2026 y cada vez está más cerca del nivel que tuvo antes de la lesión.

En lo que va del año, Cabal ha disputado dos partidos oficiales y vuelve a competir con regularidad en un calendario exigente. Su regreso, paulatino, pero consistente, fue elogiado por Luciano Spalletti, técnico de la Juventus.

“Cabal ha recuperado su mejor nivel, ha demostrado su físico y su ritmo, y está más concentrado en demostrar que es un gran jugador”, destacó Spalletti.

Por su lado, los números respaldan el momento que está teniendo el lateral. En la temporada, el colombiano acumula 12 partidos disputados entre Serie A, Champions League y Copa Italia. En el campeonato local ha jugado ocho encuentros, con dos asistencias y más de 160 minutos en cancha, mientras que en la Copa Italia aportó una asistencia más en su única aparición.

Además, Juventus se mantiene en la pelea en la Serie A, ubicada en la cuarta posición con 39 puntos tras 20 jornadas, producto de 11 victorias, seis empates y solo tres derrotas. En la Champions League, el equipo turinés se ubica en la decimoséptima posición, con 9 puntos en seis partidos.

Con mayor continuidad y confianza, Cabal apunta a convertirse en una alternativa cada vez más sólida por el costado izquierdo. Mientras tanto, Juventus se prepara para su próximo compromiso el sábado 17 de enero, a las 2:45 p. m., cuando el equipo visite a Cagliari por la fecha 21.

Juan Cabal interesa al Wolfsburgo de la Bundesliga

Wolfsburgo sigue de cerca la situación de Juan Cabal y ya lo tiene en su radar como posible refuerzo. El club alemán mostró interés en el lateral colombiano, cuyo presente en la Juventus vuelve a ser positivo tras superar la lesión.

El interés desde la Bundesliga podría abrirle a Cabal una nueva alternativa en Europa, mientras el club turinés analiza movimientos de cara al próximo mercado de fichajes.

