Así fueron los goles del partido de ida de la final de la Superliga BetPlay: videos

Teofilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla. Foto: EFE - Agencia Unido360

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe no se sacaron ventaja en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay. El conjunto barranquillero, que empezó perdiendo el partido, supo reponerse y logró conseguir un empate de cara al partido de vuelta, que se jugará el próximo miércoles en El Campín de Bogotá.

Las anotaciones fueron obra de los referentes de cada equipo. Por el conjunto capitalino, Hugo Rodallega convirtió el gol que abrió el marcador, mientras que por el cuadro barranquillero Teófilo Gutiérrez marcó el tanto del empate con el que finalizó el partido.

Corría el minuto 45+5 y el primer tiempo estaba a punto de terminar. Jhomier Guerrero, lateral derecho de Junior, tenía el balón en su sector, mientras Omar Fernández Frasica lo presionaba con insistencia. Asfixiado por la marca, el defensor buscó apoyarse en su arquero con un pase atrás. Grave error.

El balón se quedó corto y, para fortuna de Santa Fe y desgracia de Junior, terminó en los pies de Hugo Rodallega. El delantero controló el balón, condujo algunos metros y, cuando apenas ingresaba a las 16 con 50, definió con la pierna derecha, abriendo el pie, con sutileza, para enviar el balón al costado izquierdo del arco.

Así, con este tanto, el delantero consiguió su gol número 60 con el cuadro capitalino, en 139 partidos disputados.

Ya en la segunda mitad ingresó el goleador de Junior de Barranquilla. Teófilo Gutiérrez entró al minuto 54 y le cambió la cara al equipo local. Joel Canchimbo tenía el balón por la banda, ante la marca pasiva de Cristian Mafla. El extremo envió un gran centro atrás y apareció él, el goleador barranquillero.

El balón le quedó servido para definir y Teo abrió el pie y la mandó al palo izquierdo del arquero, decretando el empate con el que finalizaría el partido de ida de la final de la Superliga BetPlay.

A pesar del gol, ya sobre el final del partido el delantero del cuadro barranquillero volvió a ser protagonista, pero esta vez no por anotar. Gutiérrez simuló un penalti, recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, por lo que se perderá el partido de vuelta de la Superliga BetPlay.

Así transcurrió la primera final de la Superliga BetPlay, en la que Junior y Santa Fe empataron 1-1, dejando la expectativa abierta para el encuentro de vuelta, que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la Superliga BetPlay?

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla definirán al primer campeón de 2026 el próximo miércoles 21 de enero. Ambos equipos se enfrentarán en el partido de vuelta de la Superliga BetPlay, tras el empate 1-1 en el duelo de ida disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Fecha: miércoles 21 de enero

Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

TV: Win +

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador