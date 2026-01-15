Así les fue a los colombianos en la primera ronda del Latin America Amateur Championship

El cucuteño Carlos Ardila, en la quinta posición, es el colombiano mejor ubicado en la tabla del Latin American Amateur Championship tras la primera ronda. Foto: Federico Arboleda

Arrancaron las acciones del Latin America Amateur Championship 2026 y Carlos Ardila fue el colombiano de mejor inicio en el campo del Lima Golf Club, un lugar muy especial que puso a sufrir a más de un jugador por las condiciones en las que fue presentado: un rough muy alto y greens firmes, lo que impedía frenar la pelota cuando no se pegaba desde el fairway.

Ardila, oriundo de Norte de Santander, supo dar vuelta a una ronda que empezó un poco complicada, con una velocidad de greens que puso en aprietos a la mayoría del field y que le significó un par de bogeys en los primeros dos hoyos de su recorrido, que inició por el hoyo 10 del campo.

“La clave hoy fue la paciencia, es una cancha que te premia si eres paciente. Me mantuve en el presente, pegué buenos tiros y entendí mis tendencias. Creo que fue una ronda muy luchada desde el inicio, los tiros no salieron en los tres primeros hoyos, pero acomodé mis distancias y tomé mejores decisiones y me acomodé rápido al juego para lograr este resultado”, aseguró Ardila, empatado en el sexto puesto.

“Me mantuve en el presente, incluso escribí en mi libreta ‘vamos Charlie’ y desde ahí empezaron a salir los birdies y los pares”, remarcó el experimentado golfista colombiano, quien es uno de los que más conoce esta competencia y fue el mejor ubicado del país en la edición 2025.

Muy cerca a Ardila, con par cancha, aparece Tomás Restrepo como el segundo mejor colombiano en competencia. El caldense es uno de los favoritos y el mejor rankeado de la delegación colombiana. Cerró con un birdie luego de fallar su salida al costado izquierdo y quedar muy cerca del out, sin embargo, tras un segundo tiro en el que pudo avanzar la bola, embocó desde afuera y se llevó una sonrisa en un hoyo complicado.

“Estoy feliz por la ronda de hoy, es una de esas jornadas en las que pude haber hecho menos, pero también pude haber hecho más, es decir, no tengo quejas, rodé bien los putts, así que todo bien. El primer día es muy importante, no se gana, pero sí se puede perder y estoy feliz de estar ahí”, sentenció Tomás luego de la primera jornada.

El primer lugar le pertenece al argentino Andy Schonbaum y al venezolano Andrés Martínez Benedetti, quienes registraron 66 golpes (-4). El podio lo completan el guatemalteco Gabriel Palacios y los mexicanos Carlos Treviño y Eduardo Derbez, con 68 golpes (-2).

Así quedaron los números de los colombianos para la segunda ronda del Latin America Amateur Championship 2026:

T6. Carlos Ardila (-1)

T10. Tomás Restrepo (E)

T32. Jorge Andrés Corchuelo (+3)

T32. Santiago Rivas (+3)

T32. Daniel Faccini (+3)

T48. Emilio Vélez (+5)

