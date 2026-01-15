“Es uno de los mejores jugadores con los que he jugado”: Manuel Neuer sobre Luis Díaz

Manuel Neuer, arquero de Bayern Múnich, junto a Luis Díaz, extremo del conjunto bávaro. Foto: Fc Bayern

Luis Díaz sigue siendo la sensación en Alemania. El extremo colombiano no deja de recibir elogios de propios y extraños en el país europeo. Esta vez, quien se refirió a su gran presente fue el arquero de Bayern Múnich, Manuel Neuer. El capitán del club bávaro y también guardameta de la selección alemana calificó al colombiano como uno de los mejores jugadores con los que ha compartido cancha.

Además, el guardameta, campeón del mundo con la selección de Alemania en 2014 y uno de los máximos referentes del conjunto bávaro y de la Bundesliga, destacó el impacto de Díaz dentro del equipo.

“Lo ves en su lenguaje corporal: siempre nos está dando esfuerzo, está trabajando muy duro, técnicamente es muy bueno y puede disparar con la derecha y con la izquierda“, destacó Neuer.

“Es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Estamos contentos de que esté en nuestro equipo”, afirmó el guardameta alemán luego de la victoria 3-1 contra Colonia.

Así fue el partido de Luis Díaz contra Colonia

El partido se abrió de manera inesperada en el minuto 41, cuando Colonia golpeó primero. Linton Maina aprovechó un rápido contragolpe y, con un remate potente, venció al arquero rival para adelantar al conjunto local, resultado que en ese momento dejaba a Bayern Múnich sin su invicto en la Bundesliga.

Sin embargo, la reacción bávara llegó sobre el cierre de la primera parte. En el tiempo añadido (45+5), Serge Gnabry, quien regresaba a la formación titular, apareció para igualar el marcador y devolver la calma. Ya en el complemento, Kim Min-jae puso en ventaja al Bayern con un certero cabezazo al minuto 71.

Por último, al 8′, Lennart Karl sentenció el 3-1 final tras una precisa asistencia de Luis Díaz. Con este triunfo, el conjunto de Múnich sigue firme en la cima del fútbol alemán con 47 puntos, resultado de 15 victorias y dos empates, números que lo perfilan como claro candidato al título.

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich esta temporada

Luis Díaz vive una temporada de ensueño con Bayern Múnich, consolidándose como un extremo decisivo.

Hasta el momento, en la temporada 2025/26 lleva 23 partidos en todas las competiciones, en los que ha convertido 14 goles y ha dado 11 asistencias, acumulando un total de 1.964 minutos en cancha.

En la Bundesliga, Díaz lleva 16 encuentros, con nueve goles y diez asistencias, mostrando su capacidad para generar peligro constante en ataque.

En la UEFA Champions League registra tres goles en cuatro partidos, mientras que en la Copa de Alemania suma un gol y una asistencia en tres encuentros.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Bayern Múnich quiere continuar con paso firme en la Bundesliga y buscará una victoria como visitante cuando enfrente a RB Leipzig, por la fecha 18 de la liga alemana.

Fecha: sábado 17 de enero

Hora: 12:30 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Red Bull Arena

TV: ESPN y Disney +.

