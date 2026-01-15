Junior presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, ¿cómo es y dónde comprarla?

Junior presentó su nueva camiseta para la temporada 2026: ¿cómo es y dónde comprar? Foto: Junior Club SA

Junior de Barranquilla, vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano, presentó este jueves, en la previa de la Superliga BetPlay 2026 -en la que tendrá como rival a Santa Fe- su nueva camiseta titular para la temporada que apenas comienza.

El club mostró el nuevo diseño en sus redes sociales apenas unas horas antes de que rodara la pelota en el Metropolitano de Barranquilla. El manto presenta el clásico diseño con bastones blancos y rojos, aunque con la novedad de que los separa una delgada línea azul oscuro.

Los vivos de la marca que confeccionó la prenda, Adidas, más los detalles del cuello en forma de V también son de color azul oscuro, el mismo tono que tendrá la pantaloneta. Las medias son de color blanco. El diseño respeta la identidad del equipo.

Se trata de la quinta camiseta titular que la multinacional alemana diseña para el cuadro barranquillero en un mismo número de temporadas. La relación entre ambas instituciones arrancó en el primer semestre de 2022, luego de que los actuales campeones del FPC terminaran su vínculo con New Balance.

La nueva indumentaria del Junior estará a la venta en puntos físicos y la página web de Adidas a partir de este viernes 16 de enero. “Esta camiseta representa lo que somos como club y como ciudad. Es un homenaje a nuestra hinchada, a nuestra historia y al presente que estamos construyendo”, comentó sobre la prenda Antonio Char, presidente del club.

Junior y sus novedades para 2026

Junior sufrió salidas sensibles: Didier Moreno y José Enamorado eran fichas vertebrales del esquema. Aun así, el club reforzó con Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña y Kevin Pérez. La llegada de Ríos aporta regularidad y equilibrio para el medio local, mientras el impacto de las bajas obligará a ajustes finos.

A ese panorama se suma la transferencia de mayor peso del mercado: Luis Fernando Muriel, que será presentado pronto, aunque lo más probable es que no esté disponible para ninguno de los dos partidos. El experimentado delantero llega procedente del Orlando City de la MLS.

En la previa de la Superliga, Junior llega mejor por presente y continuidad: es el campeón y, de la mano de Alfredo Arias, consolidó una identidad reconocible. Por nómina y momento, parte como favorito.

