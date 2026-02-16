Logo El Espectador
Así queda la tabla de la Liga Betplay a falta de dos partidos de la séptima fecha

Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto se mantienen como líderes del torneo, cada uno con 14 puntos en siete partidos.

Daniel Montoya Ardila
16 de febrero de 2026 - 12:11 p. m.
Foto: Millonarios F.C
La jornada dominical de este 15 de febrero de 2026 cerró con una agónica victoria 2-1 de Fortaleza sobre Boyacá Chicó. El equipo bogotano logró marcar el gol del triunfo en el minuto 88 a través del jugador Andrés Arroyo. Este mismo futbolista había marcado el primer gol de su equipo al minuto 2.

El tanto de la visita fue obra de Ítalo Montaño al 20′. Con estos tres puntos en la séptima jornada de la Liga Betplay 2026-I, Fortaleza se quedó con el octavo puesto de la tabla de posiciones a falta de dos partidos para completar la jornada. Uno de ellos es el duelo entre Jaguares e Independiente Santa Fe.

El resto de la séptima fecha de la Liga Betplay

Las acciones comenzaron el sábado 14 de febrero con la segunda victoria de Millonarios en el campeonato. De nuevo en el estadio El Campín completamente pintado de azul, el ‘Embajador’ venció 2-1 a Llaneros.

Al turno siguiente, Deportivo Independiente Medellín prolongó su mal momento en la liga y empató 1-1 como local con Deportivo Pereira. En el último partido de la jornada sabatina, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá protagonizaron un emocionante empate a un gol en la capital nariñense.

Pasando al domingo, aunque Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga tenían que abrir la fecha de ese día, el partido fue aplazado por un evento cultural programado en el estadio Cincuentenario de Medellín, donde hace de local Águilas Doradas.

Cali vs. Nacional, el partido más atractivo de la fecha

El domingo 15 Deportes Tolima recibió a Once Caldas en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. A pesar de que el visitante logró empatar el partido al 80′, siete minutos después Kelvin Florez marcó el 2-1 final del encuentro.

A las 6:30 p.m. estaba pactado el cotejo más interesante de la jornada: Deportivo Cali contra Atlético Nacional. El primero venía de una dolorosa derrota en el Metropolitano de Techo contra Inter de Bogotá y el segundo estaba invicto.

Aunque los rumores de despido rondaban el ambiente de Alberto Gamero, técnico de Cali, el conjunto azucarero salió avante y derrotó 1-0 al ‘Verde Paisa’, que todavía adeuda tres partidos para ponerse al día con el calendario.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

