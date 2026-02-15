EN VIVO | Cali empata 0-0 con Nacional en la séptima fecha de la Liga BetPlay

Cali y Nacional se enfrentan en la Liga BetPlay. Foto: Cali y Nacional, vía X

Deportivo Cali recibe este domingo a Atlético Nacional, en uno de los duelos más atractivos de la séptima fecha de la Liga BetPlay. Los antioqueños serán un reto durísimo para los dirigidos por Alberto Gamero, que, en el arranque de lo que va de Liga, han perdido tres, empatado uno y ganado dos partidos.

Los paisas, en cambio, llevan tres victorias de tres posibles, pero toca tener en cuenta que tienen varios partidos aplazados.

Siga en vivo el minuto a minuto del partido entre Cali y Nacional

⏱️ MINUTO 0′ | 🟢⚪ CAL 0-0 NAC ⚪🟢| Ya se juega en el Estadio Deportivo Cali.

Así formará el local, Deportivo Cali

📋 Nómina titular para el juego correspondiente a la fecha 7 ⚽️🏟

¡VAMOS, CALI! 💚 pic.twitter.com/FXKoETfmEj — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) February 15, 2026

Así formará la visita, Atlético Nacional

El más grande acaba de llegar 👋🏟️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/EyDKhAINon — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 15, 2026

Todo ya está listo en el Estadio Deportivo Cali para que el local se mida con Atlético Nacional. Los jugadores ya empiezan a calentar para el duelo, que, con transmisión de Win Sports+, empieza a las 6:30 de la tarde.

