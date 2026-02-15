Logo El Espectador
EN VIVO | Cali empata 0-0 con Nacional en la séptima fecha de la Liga BetPlay

Azucareros y Verdolagas se miden en un duelo clave de la séptima fecha del campeonato colombiano.

Fernando Camilo Garzón
15 de febrero de 2026 - 11:31 p. m.

Actualizaciones clave

Cali y Nacional se enfrentan en la Liga BetPlay.
Foto: Cali y Nacional, vía X
Deportivo Cali recibe este domingo a Atlético Nacional, en uno de los duelos más atractivos de la séptima fecha de la Liga BetPlay. Los antioqueños serán un reto durísimo para los dirigidos por Alberto Gamero, que, en el arranque de lo que va de Liga, han perdido tres, empatado uno y ganado dos partidos.

Los paisas, en cambio, llevan tres victorias de tres posibles, pero toca tener en cuenta que tienen varios partidos aplazados.

Siga en vivo el minuto a minuto del partido entre Cali y Nacional

Actualización claveHace 5 horas

¡Empieza el partido!

⏱️ MINUTO 0′ | 🟢⚪ CAL 0-0 NAC ⚪🟢| Ya se juega en el Estadio Deportivo Cali.

Hace 5 horas

Así serán las titulares de los dos equipos

Así formará el local, Deportivo Cali

Así formará la visita, Atlético Nacional

Actualización claveHace 6 horas

¿A qué hora es el partido?

Todo ya está listo en el Estadio Deportivo Cali para que el local se mida con Atlético Nacional. Los jugadores ya empiezan a calentar para el duelo, que, con transmisión de Win Sports+, empieza a las 6:30 de la tarde.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Sin comentarios aún.

Actualizaciones clave

