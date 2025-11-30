EN VIVO: Junior vs. Atlético Nacional en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Junior y Nacional se enfrentan este domingo por la punta del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Foto: Junior Club SA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo 30 de noviembre, Junior y Atlético Nacional disputan en el Metropolitano un duelo que puede inclinar el rumbo del Grupo A rumbo a la final de la Liga 2025-II. Ambos llegan con cinco puntos, seguidos por América con cuatro y Medellín con uno.

El cuadro verdolaga, sólido en el todos contra todos, no ha mantenido ese mismo ritmo en cuadrangulares, mientras el equipo rojiblanco ha combinado empates y una victoria ajustada. A las 6:30 p.m. rodará la pelota en Barranquilla en un partido clave.

Siga el minuto a minuto de Junior vs. Nacional en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor:

El Nacional de Diego Arias también tendrá un 4-2-3-1. Marino Hinestroza será clave por la banda, mientras que Dairon Asprilla podría desempeñarse como la principal referencia dentro del área.

Alfredo Arias dispuso de un 4-2-1-3 para enfrentar a Nacional. La principal referencia de ataque será el paraguayo Gonzalo Paiva. La creatividad correrá por cuenta de Yimmi Chará.

La temperatura rondará en Barranquilla rondará esta tarde noche entre los 27° y 28° grados. La probabilidad de precipitaciones es del 10% y la humedad rondará el 90%.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador