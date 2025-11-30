EN VIVO: Junior vs. Atlético Nacional en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este domingo 30 de noviembre, Junior y Atlético Nacional disputan en el Metropolitano un duelo que puede inclinar el rumbo del Grupo A rumbo a la final de la Liga 2025-II. Ambos llegan con cinco puntos, seguidos por América con cuatro y Medellín con uno.
El cuadro verdolaga, sólido en el todos contra todos, no ha mantenido ese mismo ritmo en cuadrangulares, mientras el equipo rojiblanco ha combinado empates y una victoria ajustada. A las 6:30 p.m. rodará la pelota en Barranquilla en un partido clave.
Siga el minuto a minuto de Junior vs. Nacional en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor:
El XI de Nacional
El Nacional de Diego Arias también tendrá un 4-2-3-1. Marino Hinestroza será clave por la banda, mientras que Dairon Asprilla podría desempeñarse como la principal referencia dentro del área.
El XI de Junior
Alfredo Arias dispuso de un 4-2-1-3 para enfrentar a Nacional. La principal referencia de ataque será el paraguayo Gonzalo Paiva. La creatividad correrá por cuenta de Yimmi Chará.
El clima de Barranquilla
La temperatura rondará en Barranquilla rondará esta tarde noche entre los 27° y 28° grados. La probabilidad de precipitaciones es del 10% y la humedad rondará el 90%.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador