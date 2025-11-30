Logo El Espectador
EN VIVO: Junior vs. Atlético Nacional en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tiburones y verdolagas se miden este domingo en Barranquilla en lo que será una final anticipada.

Daniel Bello
Daniel Bello
30 de noviembre de 2025 - 11:09 p. m.

Actualizaciones clave

Junior y Nacional se enfrentan este domingo por la punta del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
Foto: Junior Club SA
Este domingo 30 de noviembre, Junior y Atlético Nacional disputan en el Metropolitano un duelo que puede inclinar el rumbo del Grupo A rumbo a la final de la Liga 2025-II. Ambos llegan con cinco puntos, seguidos por América con cuatro y Medellín con uno.

El cuadro verdolaga, sólido en el todos contra todos, no ha mantenido ese mismo ritmo en cuadrangulares, mientras el equipo rojiblanco ha combinado empates y una victoria ajustada. A las 6:30 p.m. rodará la pelota en Barranquilla en un partido clave.

Siga el minuto a minuto de Junior vs. Nacional en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor:

El XI de Nacional

El Nacional de Diego Arias también tendrá un 4-2-3-1. Marino Hinestroza será clave por la banda, mientras que Dairon Asprilla podría desempeñarse como la principal referencia dentro del área.

El XI de Junior

Alfredo Arias dispuso de un 4-2-1-3 para enfrentar a Nacional. La principal referencia de ataque será el paraguayo Gonzalo Paiva. La creatividad correrá por cuenta de Yimmi Chará.

El clima de Barranquilla

La temperatura rondará en Barranquilla rondará esta tarde noche entre los 27° y 28° grados. La probabilidad de precipitaciones es del 10% y la humedad rondará el 90%.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

