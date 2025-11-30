Logo El Espectador
Bogotá, gran protagonista de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025

Los ciclistas de la capital lograron una actuación histórica al coronarse en las tres categorías.

Daniel Bello
Daniel Bello
30 de noviembre de 2025 - 10:42 p. m.
De izquierda a derecha: Zara Sofía Lamprea, Juan Esteban Canchón y Ana Kamila Castro.
Foto: Fedeciclismo
La Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025 coronó este domingo a sus nuevos campeones: Juan Esteban Canchón, Zara Sofía Lamprea y Ana Kamila Castro se consagraron en sus respectivas catgoría. Dominaron sus ramas con autoridad y llegaron a Apía (Risaralda) vestidos de amarillo.

Canchón, corredor del Bogotá-Esteban Chaves-LMC, completó una actuación sobresaliente al ganar las tres últimas etapas de manera consecutiva. También se impuso en la clasificación por puntos y la de la montaña, lo que consolida su gran rendimiento a lo largo de la carrera.

El cundinamarqués selló el título con una ventaja amplia, imponiéndose en la general con más de tres minutos sobre su rival más cercano. El podio masculino lo completaron Yeiner García (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), a 3:11, y Juan Camilo Aponte (Boyacá es para Vivirla), a 4:16.

En la rama femenina, Zara Sofía Lamprea, del Licibog IDRD LMC Strongman, se consagró campeona juvenil con total merecimiento. Su regularidad en las cuatro jornadas le permitió levantar el trofeo en Apía, tras completar una exigente jornada.

El podio femenino juvenil fue completado por Luciana Osorio (Team Sistecrédito), quien terminó a 1:04, y Sharith Amezquita (Mixto 3 Santander) que finalizó a 2:09. Osorio pudo cerrar su participación con otra alegría, pues se adjudicó la victoria este domingo en la cuarta etapa.

La categoría prejuvenil también tuvo protagonismo bogotano gracias a Ana Kamila Castro, del Bogotá IDRD Strongman LMC, quien ganó la cuarta etapa en Apía y aseguró su tercera victoria consecutiva en la #VFuturo2025. Paula Rojas y Nathaly Verdugo la acompañaron en el podio.

La Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025 recorrió un total de 207,2 kilómetros distribuidos en cuatro etapas. La competencia inició el pasado jueves 27 en Armenia y concluyó este domingo en Apía, Risaralda.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
Conoce más

