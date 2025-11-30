Nicolás Mejía venció a Juan Sebastián Gómez en la final del Challenger de Bogotá

Nicolás Mejía se consagró campeón del Challenger Seguros del Estado en el Club Los Lagartos de Bogotá. Foto: Fedecoltenis

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El tenista colombiano Nicolás Mejía, integrante del Equipo Colsanitas, se consagró este domingo campeón del Challenger Seguros del Estado en Bogotá, después de imponerse por doble 6-4 a su compatriota Juan Sebastián Gómez en la final.

El partido, disputado en el Club Los Lagartos (noroccidente de Bogotá), tuvo una duración de una hora y 48 minutos. Este logro representa el tercer título Challenger en la carrera de Mejía y el primero que obtiene en suelo colombiano.

“Estoy muy agradecido con la gente que vino. Se trabaja para estos momentos, para poder levantar este tipo de trofeos y seguir mejorando. Terminar el año de esta manera es algo con lo que el tenista sueña. Nunca había terminado el año así”, comentó Mejía tras salir campeón.

Con esta consagración Mejía alcanzó la línea de Jairo Velasco. También se trata de su segundo título logrado en el circuito dentro de la presente temporada, pues en abril, en Savannah, Estados Unidos, también logró el primer lugar.

A pesar de no lograr la victoria, Juan Sebastián Gómez firmó una semana notable en el Challenger Seguros del Estado. El bogotano avanzó al cuadro principal desde las qualies y eliminó a rivales de mejor ranking, incluido el argentino Juan Pablo Ficovich, para instalarse en una final 100% colombiana.

En el cuadro de dobles también hubo celebración para Bogotá. Cristian Rodríguez, junto al venezolano Luis David Martínez, ganó el título tras vencer 6-1 y 6-4 al vallecaucano Nicolás Barrientos y al estadounidense Benjamin Kittay.

El Challenger Seguros del Estado significó además el cierre del calendario ATP Challenger en Colombia este 2025. De acuerdo con datos disponibles en Match Tennis, Mejía se convirtió en el noveno tenista colombiano en ganar un torneo de este circuito en territorio nacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador