Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Nicolás Mejía venció a Juan Sebastián Gómez en la final del Challenger de Bogotá

Gancho.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
01 de diciembre de 2025 - 12:21 a. m.
Nicolás Mejía se consagró campeón del Challenger Seguros del Estado en el Club Los Lagartos de Bogotá.
Nicolás Mejía se consagró campeón del Challenger Seguros del Estado en el Club Los Lagartos de Bogotá.
Foto: Fedecoltenis
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El tenista colombiano Nicolás Mejía, integrante del Equipo Colsanitas, se consagró este domingo campeón del Challenger Seguros del Estado en Bogotá, después de imponerse por doble 6-4 a su compatriota Juan Sebastián Gómez en la final.

El partido, disputado en el Club Los Lagartos (noroccidente de Bogotá), tuvo una duración de una hora y 48 minutos. Este logro representa el tercer título Challenger en la carrera de Mejía y el primero que obtiene en suelo colombiano.

Vínculos relacionados

EN VIVO: Nacional vence a Junior en los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Bogotá, gran protagonista de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025
Luis Javier Suárez sigue en racha y firmó un doblete en victoria del Sporting: video

“Estoy muy agradecido con la gente que vino. Se trabaja para estos momentos, para poder levantar este tipo de trofeos y seguir mejorando. Terminar el año de esta manera es algo con lo que el tenista sueña. Nunca había terminado el año así”, comentó Mejía tras salir campeón.

Con esta consagración Mejía alcanzó la línea de Jairo Velasco. También se trata de su segundo título logrado en el circuito dentro de la presente temporada, pues en abril, en Savannah, Estados Unidos, también logró el primer lugar.

A pesar de no lograr la victoria, Juan Sebastián Gómez firmó una semana notable en el Challenger Seguros del Estado. El bogotano avanzó al cuadro principal desde las qualies y eliminó a rivales de mejor ranking, incluido el argentino Juan Pablo Ficovich, para instalarse en una final 100% colombiana.

En el cuadro de dobles también hubo celebración para Bogotá. Cristian Rodríguez, junto al venezolano Luis David Martínez, ganó el título tras vencer 6-1 y 6-4 al vallecaucano Nicolás Barrientos y al estadounidense Benjamin Kittay.

El Challenger Seguros del Estado significó además el cierre del calendario ATP Challenger en Colombia este 2025. De acuerdo con datos disponibles en Match Tennis, Mejía se convirtió en el noveno tenista colombiano en ganar un torneo de este circuito en territorio nacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Nicolás Mejía

Juan Sebastián Gómez

Challenger Seguros del Estado

Tenis

Equipo Colsanitas

Challenger de Bogotá

ATP Challenger

Cristian Rodríguez

Nicolás Barrientos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.